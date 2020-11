Wrocław: Rusza budowa drugiego etapu trasy autobusowo-tramwajowej na Nowy Dwór

Wartą 81 mln zł umowę ws. budowy kolejnego etapu trasy autobusowo-tramwajowej na Nowy Dwór podpisano w czwartek we Wrocławiu. W jej ramach powstanie 2 km odcinek od Parku Biznesu do ul. Rogowskiej. Zakończenie budowy TAT planowane jest w 2023 roku.

Siedmiokilometrowa trasa autobusowo-tramwajowa połączy plac Orląt Lwowskich z Nowym Dworem. Na trasie powstają m.in. dwa wiadukty nad ulicą Smolecką oraz nad torami kolejowymi w pobliżu ulic Strzegomskiej i Robotniczej.

Jak podkreślił w czwartek prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, to największa inwestycja dedykowana komunikacji zbiorowej w powojennym Wrocławiu. "Nie tak dawno spotykaliśmy się na pl. Orląt Lwowskich, gdzie oddaliśmy do użytku fragment, od którego rozpoczęła się budowa TAT na Nowy Dwór, a już dziś widzimy się przy okazji podpisania umowy na kolejny etap tej inwestycji, na odcinku od Parku Biznesu do ul. Rogowskiej" - powiedział Sutryk.

W ramach drugiego etapu budowy TAT w ciągu 17 miesięcy powstaną 2 km nowej, wydzielonej trasy autobusowo-tramwajowej z oświetleniem, odwodnieniem i miejskimi kanałami technologicznymi. Na tym odcinku zostanie także wybudowanych pięć nowych przystanków autobusowo-tramwajowych z pełną infrastrukturą.

"Nowa trasa to nie tylko świetna wiadomość dla mieszkańców, ale także możliwość obsługi komunikacyjnej biurowców, które powstały w pobliżu trasy TAT. Pamiętamy również o rowerzystach oraz pieszych i w ramach tego zadania wybudowana zostanie wydzielona droga rowerowa od Parku Biznesu do ul. Nowodworskiej" - wyjaśnił Piotr Paś, prezes miejskiej spółki Wrocławskie Inwestycje, która odpowiada za budowę.

Jak podaje magistrat, ważnym elementem inwestycji będzie także budowa stacji prostownikowej "Nowodworska" dla zasilania nowych odcinków linii tramwajowej. Dodatkowo w ramach inwestycji przebudowane zostaną instalacje podziemne m.in. sieć wodociągowa i energetyczna. Zamontowane zostaną nowoczesne urządzenia sterowania ruchem od ul. Smoleckiej do ul. Rogowskiej.

Wzdłuż TAT pojawią się także nowe nasadzenia, na odcinkach już realizowanych, jak i tych, gdzie prace dopiero się rozpoczną. Łącznie na odcinku I i II posadzonych zostanie 765 drzew i ok 30 tys. krzewów.

Podpisana umowa z firmą ProTra Building opiewa na kwotę ponad 81 mln zł brutto. Na chwilę obecną TAT to koszt ponad 250 mln zł. Ostatni odcinek od ulicy Strzegomskiej do pętli na ul. Rogowskiej jest w fazie projektowania. Całkowity koszt inwestycji to prawie 369 mln zł, z czego prawie 110 mln zł to środki z Unii Europejskiej. Zakończenie budowy jest planowane w 2023 roku.