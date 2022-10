Wrocław: Rusza modernizacja Kina Nowe Horyzonty

W połowie października w przestrzeni Kina Nowe Horyzonty rozpoczną się pierwsze prace remontowe. W planach jest m.in. modernizacja sal, wymiana elementów kinotechniki, odnowienie foyer i zainstalowanie nowego systemu klimatyzacji.

W Kinie Nowe Horyzonty przy ul. Kazimierza Wielkiego we Wrocławiu od 17 lat odbywa się jeden z największych i najważniejszych festiwali filmowych w Polsce, MFF Nowe Horyzonty, a także szereg całorocznych wydarzeń filmowych i kulturalnych.

W lipcu tego roku miasto zawarło umowę najmu ze spółką Futureal Investment Partners na dziesięć lat - do czerwca 2032 r. i udostępniło przestrzeń kina Stowarzyszeniu Nowe Horyzonty, aby mogło kontynuować swoją działalność. "W październiku właściciel budynku rozpoczyna pierwsze prace remontowe, by tak jak się umówiliśmy podnieść standard mocno już wyeksploatowanego kina. Niezmiernie nas to cieszy, że Nowe Horyzonty zostają we Wrocławiu na kolejne 10 lat" - powiedział Jerzy Pietraszek, dyrektor Wydziału Kultury UMW, cytowany w przesłanym PAP komunikacie.

"Przed nami kilkumiesięczny proces stopniowej modernizacji. To duże i złożone przedsięwzięcie, do którego rozpoczęcia przygotowywaliśmy się przez ostatnie miesiące" - podkreślił dyrektor kina Daniel Ratuszniak. Zapewnił, że harmonogram działania został dopasowany do funkcjonowania kina tak, by nie był uciążliwy dla bieżącej działalności i nadchodzącego American Film Festival. "Niemniej mogą wystąpić utrudnienia w funkcjonowaniu kina, dlatego w tym czasie prosiłbym naszych widzów i widzki o wyrozumiałość" - dodał.

Remont obejmie m.in. modernizację sal, w których pojawią się nowe ekrany, projektory, tkaniny akustyczne i oświetlenie LED. W planach jest również wymiana większości foteli; w wybranych salach zostanie zainstalowane także nowe nagłośnienie.

Pierwsze prace ruszą w połowie października. Na początek z użytku zostaną wyłączone sale numer 4 i 5 na I piętrze. Po oddaniu sal do ponownego działania, remont rozpocznie się w salach numer 6 i 9. Modernizacja największej sali numer 1 przewidywana jest na wiosnę, z kolei zakończenie prac w okolicach połowy 2023 r.

