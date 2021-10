Wrocław: Samorządowcy z regionu poznają aspekty efektywnego rozwiązywania sporu

Ponad 30 samorządowców z okolic Wrocławia rozpoczęło szkolenie dotyczące efektywnego rozwiązywania sporu. Prowadzą ją przedstawiciele Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. Spotkania mają mieć charakter cykliczny.

Wicemarszałek woj. dolnośląskiego Marcin Krzyżanowski na briefingu prasowym przed rozpoczęciem spotkania poinformował, że weźmie w nim udział ponad 30 przedstawicieli samorządów subregionu wrocławskiego.

Przedstawiciele Prokuratorii Generalnej RP przedstawią samorządowcom aspekty efektywnego rozwiązywania sporów przez jednostki samorządu terytorialnego.

"W działalności samorządu terytorialnego czasami pojawiają się sytuacje trudne, dochodzi do konfliktu interesów z wykonawcami, z różnymi adresatami, z którymi samorząd na co dzień współpracuje. Dzisiaj chcemy porozmawiać o tym, że przy bardzo wiarygodnym i stabilnym partnerze, jakim jest Prokuratoria Generalna, jest możliwość, by te spory rozwiązywać w sposób przedsądowy, polubowny" - powiedział Krzyżanowski.

Dodał, że to pierwsze takie spotkanie, ale jeśli zajdzie taka potrzeba to mogą mieć one charakter cykliczny i obejmą też samorządy z innych części Dolnego Śląska. Wskazał, że promowanie polubownego rozwiązywania sporów służy nie tylko samorządom, ale też sektorowi przedsiębiorstw, z którymi często samorządy współpracują.

Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej Mariusz Haładyj podkreślił, że duże zainteresowanie spotkaniem świadczy o potrzebie poruszania tego tematu.

"Dlatego też postaramy się jak najbardziej praktycznie to spotkanie poprowadzić. Jednostki samorządu terytorialnego zarządzają, gospodarują mieniem publicznym, realizują inwestycje o ogromnym zasięgu, o wielkiej wartości i wielkim znaczeniu dla społeczności lokalnych i najważniejsze jest to, by w trakcie realizacji unikać wszelkich sporów. Natomiast nie zawsze jest to możliwe" - powiedział Haładyj.

Ocenił, że spory są też częścią relacji gospodarczych, więc w takich sytuacjach warto rozważyć takie opcje, które będą maksymalizowały interes publiczny, a jednocześnie pozwalały sprawnie zakończyć spór.

"Będziemy dzielić się jako prokuratoria swoim doświadczeniem jak unikać sporu, jak przygotowywać umowy o zamówienie publiczne, by unikać ryzyka tych sporów. A jak już nastąpi spór, w jaki sposób prowadzić negocjacje lub mediacje z drugą stroną. Tak, żeby ten spór zakończyć w sposób pozasądowy, jak ocenić na przykład warunki ugody" - mówił Haładyj.

Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej to państwowa jednostka organizacyjna powołana do zapewniania ochrony prawnej interesów Rzeczypospolitej Polskiej, w tym Skarbu Państwa. Zajmuje się wysokiej jakości obsługą prawną na etapie negocjacji i opiniowania umów, wykonywania prawa, ugodowego rozwiązywania sporów i zastępstwa procesowego, wsparciem regulacyjnym i strategicznym oraz doradztwem prawnym dla organów państwa.

