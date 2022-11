Wrocław: Startuje Akademia H2O - program wiedzy o wodzie dla uczniów szkół podstawowych

Akademia H2O to projekt przygotowany przez wrocławskie wodociągi, w ramach którego uczniowie klas drugich szkół podstawowych będą uczyć się szacunku do wody i środowiska równolegle z nauką czytania, pisania czy liczenia. To pierwszy tak kompleksowy program wiedzy o wodzie w Polsce – podkreśla MPWiK.

Jak wskazuje wrocławskie Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, gwałtowne zjawiska pogodowe, takie jak okresy suszy i upałów przeplatane ulewnymi, nagłymi deszczami czy bezśnieżne zimy, to od kilkunastu lat nasza codzienność. "Adaptacja do zmian klimatu stała się koniecznością. Z jednej strony receptą na to są gigantyczne przedsięwzięcia inwestycyjne, które podejmują miasta, ale nie mniej ważna jest nasza świadoma postawa. Edukacja ekologiczna teraz, to komfort życia dla przyszłych pokoleń" - podkreślono w komunikacie.

"To ważny projekt dla Wrocławia - dla dzieci, dla rodziców, dla całych rodzin. Wrocław to nasz wspólna sprawa. Równolegle z nauką czytania, pisania i liczenia chcemy uczyć szacunku do wody i środowiska. Za parę lat zaowocuje to tym, że dla dzieci - jako dorosłych już wrocławian i wrocławianek - tak samo, jak naturalne będzie czytanie, oczywiste będzie oszczędzanie wody i picie kranówki" - powiedział prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

W ramach projektu MPWiK przygotowało 14 autorskich scenariuszy zajęć dla uczniów klas drugich szkół podstawowych. Nauczyciele będą rozmawiać z dziećmi m.in. o wodzie w kosmosie, suszy, deszczu, oszczędzaniu wody, piciu kranówki, czy zmianach klimatycznych.

Dyrektor Departamentu Edukacji w Urzędzie Miejskim Wrocławia Jarosław Delewski podkreślił, że w tym roku jednym z najważniejszych tematów poruszanych we wrocławskich szkołach jest edukacja ekologiczna. "Jesteśmy pierwszym miastem w Polsce, które uruchamia takie zajęcia priorytetowo. Jestem dumny z wrocławskich nauczycieli, którzy są ambasadorami naszych działań. 7 tysięcy uczniów podstawówek dostanie karty pracy z zadaniami poświęconymi wodzie. Książki zostały przygotowane w trzech wersjach językowych - polskiej, ukraińskiej i angielskiej, to odpowiedź na potrzebę naszych czasów" - wyjaśnił.

Założeniem projektu Akademia H2O jest wykorzystanie różnorodnych metod pracy z dziećmi. Uczniowie - jak podano - zobaczą filmy edukacyjne, wraz z nauczycielami wykonają doświadczenia, a w objaśnieniu trudnych zagadnień pomogą plansze edukacyjne.

"Zależy nam na kształtowaniu świadomego, ekologicznego podejścia do świata, a w szczególności do wody. Uczymy pozytywnych postaw wobec środowiska, a wiemy, że im szybciej tym lepiej. Dlatego właśnie jako pierwsi w Polsce przygotowaliśmy tak kompleksowy program wiedzy o wodzie kierowany do najmłodszych wrocławian i wrocławianek" - dodał wiceprezes MPWiK Marcin Garcarz.

Udział w projekcie jest bezpłatny, a materiały dydaktyczne można pobrać ze strony https://www.mpwik.wroc.pl/csr/edukacja/akademia-h2o/

