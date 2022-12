Wrocław: Tauron za blisko 26 mln zł rozbuduje sieć elektroenergetyczną

Blisko 26 mln zł przeznaczy Tauron na rozbudowę sieci elektroenergetycznej we Wrocławiu. W środę spółka podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) umowę na dofinasowanie inwestycji, dzięki której m.in. zwiększy się przepustowość dla infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych.

NFOŚiGW dofinansował wrocławską inwestycję spółki Tauron Dystrybucja kwotą 15 mln zł. W ramach przedsięwzięcia powstanie linia kablowa 110 kV pomiędzy Głównym Punktem Zasilania R-101 Walecznych - GPZ R-107 Kurkowa oraz zasilanie zakładu autobusowego Wrocław przy ul. Obornickiej. W efekcie we Wrocławiu powstanie 3,2 kilometra nowej sieci dystrybucyjnej 110 kV; rozbudowana zostanie też stacja transformatorowo-rozdzielcza 110 kV GPZ R-101 Walecznych, zaś stacja GPZ R-107 Kurkowa zostanie zmodernizowana. Wartość całej inwestycji to niemal 26 mln zł.

Wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska podkreślił podczas konferencji prasowej, że podpisana w środę umowa to jedna z umów programu realizowanego przez NFOŚiGW, którego celem jest rozwój infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych. "Łącznie resort klimatu i środowiska we współpracy z NFOŚiGW przeznacza na rozbudowę elektromobilności w Polsce ponad 5 mld zł, w tym ponad 2 mld zł w ramach programu Zielony Transport Publiczny - to dofinansowanie dla gmin i operatorów transportu publicznego" - mówił Zyska.

Dodał, że we Wrocławiu została podpisana pierwsza z cyklu umów z programu "Rozwój infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby ładowania pojazdów elektrycznych". "Ten projekt ma też wymiar ekologiczny. We Wrocławiu będzie to zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 262 ton w skali roku" - mówił wiceminister.

Paweł Szczeszek prezes Tauron Polska Energia podkreślił, że spółka konsekwentnie inwestujemy w rozwój sieci elektroenergetycznych w południowej Polsce. "Do 2030 r. planujemy na ten cel przeznaczyć 24 mld zł. Realizacja tego programu w dużej mierze zależy od pozyskania finansowania zewnętrznego, takiego jak środki z NFOŚiGW" - powiedział Szczeszek.

Prezes NFOŚiGW Artur Michalski podkreślił, że fundusz na programu "Rozwój infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby ładowania pojazdów elektrycznych" przeznaczy miliard zł. "Budowa oraz modernizacja elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej we Wrocławiu na potrzeby rozwoju infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych to bardzo istotny projekt. Działania te mają pozytywny wpływ na bezpieczeństwo energetyczne dla Wrocławia, jak i jego okolic oraz na jakość życia jego mieszkańców. Podpisana dzisiaj umowa wpisuje się w szerszy plan przygotowania szerokiej infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych w całym kraju" - powiedział Michalski.

Wiceminister klimatu przypomniał również, że zgodnie z planem rozbudowy sieci energetycznej, zatwierdzonym przez Urząd Regulacji Energetyki, do roku 2025 wydane zostanie 52 mld zł na budowę i rozbudowę sieci elektroenergetycznych w Polsce.

