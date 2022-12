Wrocław: Termin składania wniosków o zakup węgla na preferencyjnych warunkach przedłużony do 9 grudnia

O tydzień dłużej, czyli do 9 grudnia mieszkańcy mogą składać we wrocławskim urzędzie miasta wnioski o zakup węgla na preferencyjnych warunkach - podaje magistrat. Gospodarstwo domowe może kupić 3 tony węgla - 1,5 tony w tym roku i 1,5 tony w 2023 r.

Wnioski o zakup węgla można składać w wybranych Centrach Obsługi Mieszkańców - przy ul. Bogusławskiego i ul. Zapolskiej. Z możliwości zakupu węgla po preferencyjnych cenach mogą skorzystać osoby, którym przyznano dodatek węglowy oraz wszyscy, których podstawowym źródłem ciepła jest piec na węgiel i ma to potwierdzenie w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków - przypominają wrocławscy urzędnicy.

We Wrocławiu przyjęto hybrydowy model sprzedaży. Dystrybucja węgla prowadzona jest w ramach umowy pomiędzy spółką Ekosystem - reprezentującą gminę a składami węglowymi na terenie miasta.

Początkowo wnioski o zakup węgla miały być przyjmowane do 2 grudnia, jednak w związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców wrocławski magistrat przedłużył możliwość ich składania o tydzień.

We wniosku należy wskazać rodzaj oraz ilość węgla, jaką chce się kupić. Na miejscu wniosek jest weryfikowany pod kątem spełnienia warunków ustawowych. O tym, kiedy dokonać wpłaty mieszkańców będą informować w kolejnych dniach pracownicy Ekosystemu. Będzie to zależne od dostępności węgla w składach. Po dwóch dniach roboczych od dokonania wpłaty, w Punkcie Obsługi Klienta Ekosystemu przy ul. Sikorskiego 2/8, będzie można odebrać fakturę - dokument upoważnia do odbioru surowca. Każdy dostanie też wykaz oraz numery telefonów do składów węglowych, aby umówić się już bezpośrednio na dostawę węgla.

Ustawa o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, gminy, spółki gminne i związki gminne zakłada, że mogą kupować węgiel od importerów za nie więcej niż 1,5 tys. zł za tonę. Gmina może sprzedawać węgiel mieszkańcom w cenie nie wyższej niż 2 tys. zł za tonę. Węgiel w preferencyjnej cenie mogą kupić od samorządu osoby uprawnione do dodatku węglowego. Sprzedawcom tego węgla przysługują rekompensaty, których maksymalny limit na 2023 r. ustalono na 4,9 mld zł.

Zgodnie z rozporządzeniem do ustawy, uprawnione do sprzedaży gminom z przeznaczeniem do zakupu preferencyjnego są: Polska Grupa Górnicza, PGE Paliwa, Węglokoks i Węglokoks Kraj, Tauron Wydobycie oraz Lubelski Węgiel Bogdanka.

