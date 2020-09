Wrocław: Uczelnia i szpital kliniczny w sieci Centrów Wsparcia Badań Klinicznych

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu wraz z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym są jednym z 10 ośrodków, które otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu wspierającego tworzenie i rozwój Centrów Wsparcia Badań Klinicznych - poinformowała uczelnia.

W przesłanym PAP w poniedziałek przez uczelnię komunikacie napisano, że Agencja Badań Medycznych zdecydowała, że jednym z ośrodków, które otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu wspierającego tworzenie i rozwój Centrów Wsparcia Badań Klinicznych jest Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu wraz z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym we Wrocławiu.

"To dla nas niezwykle ważna i bardzo dobra wiadomość. Powstanie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych, które pozwoli zintegrować nasze zespoły działające w szpitalu i na uczelni, dając nam zupełnie nową jakość" - podkreślił cytowany w komunikacie rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu prof. Piotr Ponikowski.

"Otrzymane dofinansowanie przewidziane jest na zbudowanie zespołu, doposażenie jednostki i zakup oprogramowania wspierającego obsługę badań klinicznych na uczelni i w szpitalu" - wyjaśniła koordynująca proces przygotowywania wniosku Marta Duda-Sikuła z Centrum Zarządzania Projektami na UM.

Rektor dodał, że tworzona jest nowoczesna jednostka, która wykorzysta rozproszony w wielu miejscach potencjał, a odtąd zespoły pracować będą w sposób usystematyzowany i skoordynowany.

"Wykorzystamy możliwości stwarzane przez Wydział Farmaceutyczny we współpracy z Ośrodkiem Wczesnej Fazy prof. Anny Wieli-Hojeńskiej czy Biobankiem zarządzanym przez dr Agnieszkę Materę-Witkiewicz. Dodamy do tego naukowców prowadzących badania kliniczne w różnych jednostkach uczelni i szpitala. Docelowo powstanie ośrodek prowadzący zarówno badania niekomercyjne, jak i komercyjne. Ułatwimy kontakt z nami - pacjent, naukowiec czy przedstawiciel biznesu trafi do tego samego miejsca" - podkreślił prof. Ponikowski.

Jego zdaniem, planowane przez Agencję Badań Medycznych sieciowanie i uwspólnienie procedur dla całej wyłonionej w konkursie sieci otwiera nowe możliwości prowadzenia badań.

Agencja Badań Medycznych przeznaczyła 100 mln zł na stworzenie sieci dziesięciu wyspecjalizowanych Centrów Wsparcia Badań Klinicznych (CWBK). Nowo powstałe centra pozwolą na lepszą koordynację badań klinicznych w Polsce.

ABM podała, że wśród beneficjentów wybranych w konkursie, znalazło się dziesięć podmiotów: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wojskowy Instytut Medyczny, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy w Gliwicach, Gdański Uniwersytet Medyczny, Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka", Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher.