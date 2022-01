Wrocław: USK rozpoczął wdrażanie elektronicznej dokumentacji medycznej

Prawie 10 mln zł zainwestował w infrastrukturę i sprzęt Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu. Pozwoliło to tej placówce na rozpoczęcie wprowadzenia pełnej elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM). USK to największy szpital w regionie i jeden z największych w Polsce.

W ramach projektu finansowanego przez Ministerstwo Zdrowia i z funduszy UE "Wprowadzenie nowoczesnych e-Usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia" szpital zainwestował blisko 10 mln zł.

Kierownik Działu Teleinformatyki w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu Marek Kowalski w rozmowie z PAP podkreślił, że wprowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej(EMD) to nie była tylko kwestia zakupu infrastruktury i urządzeń, ale też ważne były ustalenia i wprowadzenie innych powiązanych procesów i rozwiązań informatycznych i organizacyjnych.

"Ważnym elementem jest kwestia, jak przygotować funkcjonowanie szpitala w przypadku awarii systemu medycznego lub co należy zrobić, aby system i sieć teleinformatyczna były odporne na awarie. W przypadku równolegle prowadzonej dokumentacji w formie papierowej i elektronicznej, gdy komputer nie działa, można sięgnąć do dokumentów fizycznych. Kiedy mamy tylko e-dokumentację, takiej możliwości już nie ma" - powiedział Kowalski.

Dodał, że w kontekście systemu bazodanowego podpisano gwarantującą ciągłość działania umowę serwisową, wymieniono i zakupiono systemy oraz zmodernizowano sieć szkieletową.

"Nie jest możliwe opracowanie systemu całkowicie odpornego na awarie, ale można przygotować się do zminimalizowania skutków takich zakłóceń. Dlatego projekt z resortu zdrowia był kluczowy, bo pozwolił nam na wymianę oprogramowania bazodanowego i modernizację serwerowni. Oprócz sfery technicznej w tym procesie należy wziąć pod uwagę jeszcze jeden ważny element, czyli ludzi korzystających z EDM" - powiedział Kowalski.

Podkreślił, że w tym gronie są osoby zajmujące różne stanowiska i pełniący różne role, bo to m.in. lekarze, pielęgniarki, diagności laboratoryjni, ale również pacjenci, którzy będą mogli z tej dokumentacji korzystać.

"W przypadku niektórych osób istnieje bardzo różna bariera technologiczna, którą niekiedy trudno przeskoczyć. Dlatego konieczna jest transformacja cyfrowa na poziomie ogólnokrajowym, a nie tylko na płaszczyźnie samego szpitala" - ocenił szef działu IT w USK.

Dodał, że EDM nakłada konieczność w placówkach medycznych reorganizacji procesów wewnętrznych, w tym m.in. w zakresie wymiany informacji, a to jest spore wyzwanie dla działów IT szpitala.

"Jak wiadomo, nie jest łatwo pozyskać informatyków, już nie mówiąc o specjalistach z zakresu informatyki medycznej. Czynnik ludzki, zarówno po stronie administracji jak i medycyny, okazuje się często decydujący. Informatyk szpitalny musi nie tylko wiedzieć jak działa system, ale także jak on wpływa na procesy szpitalne. Administrator IT musi znać się na wielu procesach, np. medycznych, księgowych, magazynowych, diagnostyki obrazowej czy laboratoryjnej" - powiedział Kowalski.

Jego zdaniem, USK podejmując decyzję strategiczną o wdrożeniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego zyskał ogromną przewagę, jaką jest jednolita baza danych, dzięki której można przeprowadzać dalsze analizy.

"Jest to doskonały materiał wyjściowy do stosowania narzędzi typu business intelligence lub programów analitycznych, które w ochronie zdrowia dopiero w Polsce raczkują. Podstawowym elementem, z którego nasz szpital już czerpie określone korzyści, jest spójna baza z danymi pochodzącymi zarówno z modułów medycznych jak i administracyjnych szpitalnego systemu informatycznego. A to przekłada się na prowadzone badania naukowe oraz podejmowane decyzje zarządcze" - ocenił Kowalski.

Podkreślił, że pomimo wyzwań związanych z anonimizacją danych jego dział IT, a tym samym sam szpital uniwersytecki może pochwalić się dobrą współpracą z kadrą naukową Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu w wielu projektach badawczych.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl