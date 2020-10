Wrocław: W budżecie obywatelskim najwięcej projektów związanych z zielenią

Aż 17 z 20 wybranych do realizacji projektów 8. Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 to zadania związane z zielenią, sportem i rekreacją. Chodzi o budowę parków, nasadzenia drzew oraz wyposażanie terenów rekreacyjnych. Przeznaczono na to 25 mln zł.

Wrocławski magistrat poinformował, że w 2020 roku pod głosowanie w ramach 8. Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego poddano 199 projektów, z których 105 dotyczyło zieleni, sportu i rekreacji oraz 36 ścieżek dla pieszych i rowerowych.

W sumie mieszkańcy oddali ponad 95 tys. głosów z czego ponad 91 tys. było ważnych. Jak podano, od dwóch lat liczba głosów oddanych w WBO wzrasta: w 2018 roku było to niecałe 70 tys., ale już w 2019 blisko 86,5 tys.

Z 20 wybranych do realizacji projektów aż 17 to inicjatywy związane z zielenią, sportem i rekreacją; dwa zadania związane są z budową ścieżek pieszo-rowerowych i wybrano też jedno zadanie drogowe: budowę parkingu osiedlowego.

Największe poparcie ponad 6 tys. głosów zdobył projekt budowy parku i wykonania nasadzeń nowych drzew w północnej części Wrocławia. Projekt będzie kosztował 2 mln zł. Projekt o nazwie "Zielono mi" obejmuje siedem osiedli: Lipę Piotrowską, Pawłowice, Widawę, Sołtysowice, Polanowice, Poświętne, Ligotę.

Ponad 5,6 tys. głosów zdobył projekt "Zieleń i Sport we Wrocławiu", który zakłada rozbudowę infrastruktury sportowej i parkowej na osiedlach: Gajowice, Maślice, Ołbin i Zakrzów. Będzie kosztował 2 mln zł. Ponad 4,4 tys. głosów zdobył projekt Park Henrykowski, który również będzie kosztował 2 mln zł. To budowa parku na zdegradowanych terenach kolejowych pomiędzy trzema osiedlami: Tarnogaj, Gaj, Przedmieście Oławskie.

Na wszystkie 20 projektów tegorocznego budżetu przeznaczono w sumie 25 mln zł. Przez osiem edycji wybrano do realizacji 410 projektów o wartości ponad 170 mln zł. 344 projekty WBO są już ukończone, a 46 jest jeszcze w realizacji.