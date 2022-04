Wrocław: W czerwcu rozpoczną się zdjęcia do międzynarodowej produkcji „A Winter’s Journey”

W czerwcu w Centrum Technologii Audiowizualnych CeTA we Wrocławiu rozpoczną się zdjęcia do międzynarodowej produkcji „A Winter’s Journey” w reżyserii Alex Helfrecht. Projekt realizowany przez twórców „Twojego Vincenta” będzie połączeniem filmu aktorskiego, efektów specjalnych i komputerowej animacji malarskiej.

"A Winter's Journey" będzie filmową adaptacją cyklu 24 pieśni Franza Schuberta "Podróż zimowa" ("Winterreise") z 1827 r., napisanych do poezji Wilhelma Müllera. Akcja filmu rozgrywać będzie się w Bawarii w 1812 r. i opowiadać będzie o zakochanym wędrownym poecie, który podejmuje się niebezpiecznej wyprawy przez ośnieżone góry.

"Oprócz ujęć z aktorami, do realizacji wykorzystane zostaną efekty specjalne, a także komputerowa animacja malarska - cyfrowa wersja techniki, dzięki której stworzono nominowanego do Oscara "Twojego Vincenta", produkcję również realizowaną w CeTA" - poinformowała Arleta Staszak z Centrum Technologii Audiowizualnych we Wrocławiu, gdzie w czerwcu mają rozpocząć się zdjęcia do "A Winter's Journey".

Jak dodała, do budowy filmowego świata użyta zostanie - po raz pierwszy w filmie pełnometrażowym i na taką skalę - technologia Dreams, znana z gier na PlayStation.

W obsadzie filmu brytyjskiej reżyserki Alex Helfrecht znaleźli się John Malkovich, Jason Isaacs, Marcin Czarnik, Ólafur Darri Ólafsson, Martina Gedeck i Gabriella Moran. Utwory do ścieżki dźwiękowej wykonają Andre Schuen (baryton) oraz pianista Daniel Heide, a całość wyda Deutsche Grammophon.

Producentami "A Winter's Journey" są BreakThru Films, którzy odpowiadali również za realizację "Twojego Vincenta", a także Oiffy, Pandora Filmproduktion oraz Wrong Men. Produkcja otrzymała także dofinansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Prawa do filmu wykupiło już Sony Pictures Classics.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl