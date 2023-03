Wrocław: W letnim rozkładzie lotów nowe połączenia do włoskiego Brindisi i do Sofii

O dwa nowe połączenia – do włoskiego Brindisi i do Sofii – poszerzono ofertę lotów z wrocławskiego lotniska w letnim rozkładzie lotów. W nowej siatce znalazło się łącznie 90 połączeń, w tym 56 oferowanych przez tanie linie lotnicze.

Prezes Portu Lotniczego Wrocław Dariusz Kuś podkreślił, że zbliżający się sezon letni będzie pierwszym od wybuchu pandemii Covid-19, w którym całkowicie zniesiono restrykcje sanitarne. "Widać to również po rozbudowanej ofercie przewoźników, a także po liczbie pasażerów na naszym lotnisku. Już w zeszłym roku podróżni chętnie wybierali się na urlopy w maju. W tym roku liczymy na jeszcze większy ruch pasażerski wiosną i latem" - powiedział Kuś.

W nowym, letnim rozkładzie lotów wrocławskiego lotniska znalazło się łącznie 90 połączeń, w tym 56 oferowanych przez tanie linie lotnicze. Sześć połączeń oferują przewoźnicy sieciowi, a 29 to czartery.

W nowej siatce połączeń znalazły się dwa nowe kierunki - do włoskiego Brindisi i do Sofii. Pierwszy samolot do Brindisi wyleci 28 marca, a połączenia będą realizowane we wtorki i w soboty. Do Sofii samoloty z Wrocławia będą latać w poniedziałki i w piątki, a pierwszy lot odbędzie się 27 marca.

Wraz z nowym rozkładem lotów do siatki połączeń powrócą kierunki na południe Europy. Z Wrocławia będą realizowane loty do Zadaru, Splitu, Dubrownika, Podgoricy, Aten, na Kretę, Korfu, Rodos, do Barcelony-Girony, na Majorkę, do Tirany, Burgas, Pizy czy Bari. Od 26 marca pasażerowie będą mogli ponownie podróżować do Brukseli oraz na lotnisko Olsztyn-Mazury.

"W nowym rozkładzie częstotliwość rejsów low cost zwiększyła się o 15 proc., co oznacza, że pasażerowie będą mogli jeszcze lepiej dostosować terminy wakacji oraz city i beach breaków do swoich planów" - podkreśla wiceprezes Portu Lotniczego Wrocław Cezary Pacamaj.

W tym roku 30 proc. letniego rozkładu lotów przypada na loty czarterowe. W ofercie znalazło się aż 29 połączeń do Europy, Afryki i Azji Zachodniej. Są to Albania (Tirana), Bułgaria (Varna i Burgas), Cypr (Larnaka), Egipt (Hurghada, Marsa Alam i Taba), Grecja (Heraklion, Chania, Rodos, Kos, Zakynthos, Korfu i Saloniki), Hiszpania (Majorka, Fuerteventura, Teneryfa, Gran Canaria, Minorka), Portugalia (Madera), Turcja (Antalya, Bodrum, Izmir i Dalaman), Tunezja (Djerba i Enfidha), Włochy (Palermo, Lamezia Terme i Olbia).

Oferta lotów sieciowych na wiosnę i lato obejmuje sześć kierunków - Warszawa (PLL LOT), Frankfurt i Monachium (Lufthansa), Zurych (Swiss), Amsterdam (KLM) i Düsseldorf (Eurowings).

