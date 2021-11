Wrocław: W projekcie budżetu na przyszły rok, po raz pierwszy od lat, dochody niższe niż rok wcześniej

Po raz pierwszy od lat dochody Wrocławia w przyszłym roku będą niższe niż rok wcześniej – wynika z projektu przyszłorocznego budżetu. „Dochody będą niższe niż w tym roku o 200 mln zł, to te 200 mln zł, których nie otrzymamy z podatku PIT” - powiedział skarbnik Miasta Wrocław Marcin Urban.

Sergiusz Kmiecik przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia podkreślił w środę podczas konferencji prasowej, że nowy budżet będzie procedowany "w cieniu zagrożenia jakim jest Polski Ład". "Polski Ład ma kolosalny wpływ na finanse samorządów. 206 mld zł w sumie polskie samorządy stracą w ciągu 10 lat na wprowadzaniu instrumentów Polskiego Ładu i zmianach podatkowych. Na samym udziale w podatku PIT w ciągu 10 lat samorządy strącą 150 mld zł. Dla Wrocławia oznacza to 3,5 mld zł straty na samym tylko podatku PIT w ciągu 10 lat, a wrocławianie rocznie do budżetu państwa wpłacają prawie 5 mld zł podatku PIT" - wyliczał Kimiecik.

W projekcie przyszłorocznego budżetu Wrocławia zapisano dochody w wysokości 5,2 mld zł, a wydatki w kwocie 5,99 mld zł. "Dochody będą niższe niż w tym roku o 200 mln zł, to te 200 mln zł, których nie otrzymamy z podatku PIT" - powiedział skarbnik Miasta Wrocław Marcin Urban. Podkreślił, że dochody w budżecie Wrocławia rosły z roku na rok, a w przyszłym roku będą niższe niż w 2021 r.

Urban wskazał przy tym na rosnące wydatki bieżące. "To będzie problem z uwagi na galopującą inflację i wzrosty cen paliw i energii (…) w samym MPK wydatki z uwagi na ceny paliwa, będą wyższe o 25 mln zł" - wskazywał skarbik. Dodał, że z tego powodu w przyszłym roku planowany jest większy deficyt budżetowy; jak mówił Urban będzie to kwota 900 mln zł. "To wynika z jednej strony ze zmniejszonych dochodów, to jest ten zmniejszony PIT, a z drugiej strony wzrostu wydatków bieżących związanych z cenami paliwa i energii" - mówił.

Skarbnik podkreślił równocześnie, że projekt przyszłorocznego budżetu zakłada rekordowe wydatki na inwestycje. Miasto chce na nie przeznaczyć 1,09 mld zł; to kwota wyższa o około 25 mln zł od zaplanowanej na 2021 r. Wśród najważniejszych inwestycji wrocławscy urzędnicy wymieniają m.in. kontynuację budowy trasy tramwajowej na Popowice (112 mln zł), realizację kolejnych etapów Trasy Autobusowo-Tramwajowej na Nowy Dwór (76 mln zł), budowę drugiego etapu obwodnicy Leśnicy (73 mln zł) oraz realizację Alei Wielkiej Wyspy (67 mln zł). Kolejne 126 mln zł ma zostać przeznaczonych na program poprawy infrastruktury szynowej i remonty ulic.

Najwięcej wydatków w projekcie przyszłorocznego budżetu zapisano na oświatę - 1,75 mld zł, z czego - jak wskazują wrocławscy urzędnicy - subwencja oświatowa pokryje niespełna 50 proc. wszystkich wydatków bieżących związanych z oświatą.

Na transport i łączność zaplanowano 1,3 mld zł, na wydatki bieżące związane z polityką społeczną i rodziną - 810 mln zł, na gospodarką komunalną i ochroną środowiska - 464 mln zł (w tym na realizacje miejskiego programu Zmień Piec i likwidację kopciuchów w mieszkaniach komunalnych - 75 mln zł).

W projekcie przyszłorocznego budżetu 424 mln zł zostanie przeznaczone na gospodarkę mieszkaniową, czyli m.in. program rewitalizacji mieszkań komunalnych. Wydatki związane z kulturą zostały zaplanowane na poziomie 192 mln zł - to m.in. środki na działalność centrów i instytucji kultury oraz ochronę i opiekę nad zabytkami.

Pierwsze czytanie projektu przyszłorocznego budżetu ma się odbyć na sesji Rady Miejskiej Wrocławia 25 listopada.

