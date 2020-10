Wrocław: Zakończył się kolejny etap przyłączania budynków do sieci ciepłowniczej

16 wrocławskich budynków, z których zniknęło ponad 200 pieców węglowych zostało w poniedziałek przyłączonych do sieci ciepłowniczej. W sumie w tym roku ma zostać zlikwidowanych 420 pieców w 29 budynkach należących do miasta.

We Wrocławiu zakończył się proces przyłączania kolejnych budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej. W poniedziałek symbolicznie uruchomiono węzeł cieplny dla 16 wrocławskich kamienic.

Jak powiedział prezes spółki Wrocławskie Mieszkania Dariusz Kowalczyk, kolejną zmianę ogrzewania spółka zaplanowała na 2021 rok i obejmuje ona 43 budynki. "W roku 2022 zmienimy ogrzewanie aż w 60 kamienicach" - zapowiedział.

We Wrocławiu lokalami komunalnymi zarządzają dwa podmioty - spółka miejska Wrocławskie Mieszkania i ZZK Zarząd Zasobu Komunalnego. Oba podmioty w przyszłym roku planują likwidację 1,5 tys. kopciuchów w 120 budynkach.

Łącznie w latach 2020-2024 ma zostać zlikwidowanych ponad 4 tys. pieców w 315 budynkach, należących do miasta.

Pełnomocnik Prezydenta ds. wymiany źródeł ogrzewania Rafał Guzowski poinformował, że we Wrocławiu do wymiany pozostaje 4 tys. pieców w budynkach w 100 proc. należących do gminy, 8 tys. pieców we wspólnotach mieszkaniowych i 8 tys. w domach jednorodzinnych.

Władze Wrocławia przygotowały zestaw programów, których celem jest zachęcenie mieszkańców miasta do wymiany źródeł ciepła. To m.in.: pełne dofinansowanie kosztów wymiany pieców - KAWKA Plus, zwolnienia i ulgi w czynszach dla osób, które się na to zdecydowały, dofinansowanie wymiany drewnianych, nieszczelnych okien - Termo KAWKA, dopłaty do rachunków za ogrzewanie dla osób, które zlikwidowały piece na paliwa stałe - Lokalny Program Osłonowy.

Jak poinformowano, mimo pandemii do wydziału środowiska wpłynęło już ponad 1200 wniosków, z czego ponad tysiąc umów zostało już podpisanych. To wzrost o blisko 10 proc. w porównaniu do ubiegłego roku. W tym roku na wymianę pieców miasto przeznaczyło ponad 15 mln zł.

"Wnioski do miejskiego programu KAWKA przyjmujemy w trybie ciągłym. Każdy kto złożył dokumenty do 16 października zostanie rozliczony jeszcze w tym roku. Po tym terminie wnioski zrealizujemy w 2021 roku. Czas jest bardzo ważny. W związku z rosnącą liczbą chętnych, wydłuża się czas oczekiwania na instalatorów, a maksymalna kwota dofinansowania kończy się w 2021 roku. Przypominamy też, że zgodnie z uchwałą antysmogową, po 2024 roku korzystanie z kopciuchów będzie karane, a kwota grzywny może wynieść nawet 5 000 zł" - przypomniała Katarzyna Szymczak- Pomianowska, dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju.