Wrocław: Zakończyła się przebudowa wału przeciwpowodziowego w ciągu ulicy Ślęzoujście

Zakończyła się przebudowa wału przeciwpowodziowego w ciągu ulicy Ślęzoujście we Wrocławiu. Inwestycja ma wzmocnić ochronę północno-zachodnich osiedli miasta, Maślic i Pracz Odrzańskich, które są zagrożone podtopieniami ze strony Odry, Ślęzy oraz Ługowiny.

Inwestycja realizowana była od lipca 2022 roku w ramach porozumienia Gminy Wrocław, reprezentowanej przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, z Wodami Polskimi Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Łączna wartość kontraktu to ok. 12,5 mln zł.

Jak poinformował we wtorkowym komunikacie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, w ramach inwestycji przeprowadzono przebudowę i rozbudowę wału przeciwpowodziowego, stanowiącego jednocześnie konstrukcję nasypu drogowego ulicy Ślęzoujście. Zrealizowano także przebudowę drogi na odcinku od istniejącej zabudowy od strony ul. Rędzińskiej do ul. Potokowej. Wykonano skrzyżowanie ul. Potokowej oraz drogi wewnętrznej.

Łącznie długość przebudowanego i wzmocnionego wału przeciwpowodziowego wyniosła około 500 m, a przebudowywanych dróg ponad 600 m - podano.

"Przebudowa wału przeciwpowodziowego w ciągu ulicy Ślęzoujście to kolejna z inwestycji zrealizowanych lub wspartych przez Wody Polskie w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły, który łącznie w całym kraju wesprze ochronę 15 mln Polaków. Na realizację zakresu hydrotechnicznego w ramach tego zadania przeznaczyliśmy 4 mln zł, dzięki czemu mieszkańcy tej części stolicy Dolnego Śląska, zwłaszcza osiedla Maślice, będą dodatkowo chronieni przed ewentualnymi podtopienia ze strony Odry oraz jej dopływów" - powiedział, cytowany w komunikacie, Bartosz Wszołek, zastępca dyrektora Wód Polskich RZGW we Wrocławiu ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą.

Zwrócił uwagę, że inwestycja wpisuje się w kompleksową modernizację Wrocławskiego Węzła Wodnego zrealizowaną w ciągu ostatniej dekady. "Jest jednym z ważnych elementów zapewnienia bezpieczeństwa dla mieszkańców Wrocławia na wypadek powtórzenia się powodzi tysiąclecia z 1997 roku" - dodał.

Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły będzie realizowany przez Wody Polskie do czerwca 2025 roku. Składa się na niego 60 różnych inwestycji, obejmujących działania chroniące tereny najbardziej zagrożone powodzią w kraju: Dolny Śląsk, Górny Śląsk, Małopolskę, Podkarpacie i rejon Dolnej Odry. Projekt jest finansowany z budżetu państwa, Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju, Banku Rozwoju Rady Europy i środków unijnych, a jego łączna wartość wynosi ponad 5,5 mld zł.