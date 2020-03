Wrocław: Zmiany w MPK wz. z zagrożeniem koronawirusem

Wyłączenie przycisków, za pomocą których podróżni sygnalizowali potrzebę otwarcia drzwi, wydzielona strefa między kabiną kierowcy, a przedziałem pasażerskim, to część zmian wprowadzonych przez wrocławski MPK wz. z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Miejski przewoźnik wyłączył funkcjonowanie przycisków za pomocą których pasażerowie mogli sygnalizować potrzebę otwarcia drzwi. Drzwi we wszystkich pojazdach będą otwierane przez kierowców lub motorniczych.

We wszystkich autobusach wyznaczono też strefę buforową pomiędzy kabiną kierowcy, a przedziałem pasażerskim.

Prezydent Wrocławia Jacek Sutry poinformował, że wrocławski magistrat uruchomił specjalną linię telefoniczną dla seniorów, numery, pod którymi mogą oni znaleźć informacje co do zaleceń resortu zdrowia czy GIS. Numery to: 71 344 44 44 oraz 888 999 335. Linie są czynne codziennie od 9 do 18.

Nieczynne są miejskie palcówki kulturalne oraz obiekty sportowe i rekreacyjne - w tym m.in. aquapark, pływalnia Orbita, lodowiska na Spiskiej i Wejherowskiej, Wrocławskie Centrum Treningowe Spartan czy Hydropolis.

Zamknięte jest też wrocławskie ZOO; odwołano zwiedzanie stadionu miejskiego i Hali Stulecia, a imprezy komercyjne na tych obiektach zostały przełożone albo odwołane. Odwołano również wydarzenia na terenie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych. Nie będzie także imprez organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną.