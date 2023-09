Wrocław: Zwodowano pierwsze sprzęty wodne zakupione z Dolnośląskiego Funduszu Odrzańskiego

Pierwsze sprzęty wodne zakupione w ramach Dolnośląskiego Funduszu Odrzańskiego przekazano w czwartek we Wrocławiu beneficjentowi programu. To m.in. 16 pontonów oraz łódź motorowa, która posłuży do zabezpieczania spływów na Odrze.

Dolnośląski Fundusz Odrzański 2023 to inicjatywa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, która wspiera dolnośląskie gminy oraz działające w regionie organizacje pozarządowe w rozwijaniu infrastruktury wodnej i turystycznej na terenach nadodrzańskich.

Działania finansowane z Funduszu w głównej mierze polegają na zakupie sprzętów wodnych, a także budowie oraz remontach infrastruktury wspierającej turystykę wodną.

W czwartek na nabrzeżu Odry przy ul. Księcia Witolda przekazano pierwsze sprzęty wodne zakupione w ramach programu. To łącznie 16 pontonów, wiosła, kamizelki ratunkowe i asekuracyjne, a także łódź motorowa. Tym samym zainagurowano nową wrocławską atrakcję - spływy pontonowe rzeką Odrą. Projekt zrealizował Klub Sportowy "Yacht Club Bergline".

"O to chodziło w Funduszu Odrzańskim, aby rzekę ożywić, oswoić i zaprzyjaźnić się z nią" - powiedział podczas konferencji prasowej członek zarządu województwa dolnośląskiego Krzysztof Maj.

Kamil Kaczmarski, prezes Klubu Sportowego Yacht Club Bergline, który jest beneficjentem programu wskazał, że pomysł spływów pontonowych powstał po to, aby pokazać walory turystyczne Odry. "Coraz rzadziej rzeka jest wykorzystywana pod kątem transportu, natomiast jej nowe oblicze czyli turystyka, rekreacja staje się coraz bardziej istotne. Podczas spływów pontonowych z centrum miasta chcemy pokazać nowoczesną infrastrukturę, która powstaje we Wrocławiu, przyrodę, a także atrakcyjność samej rzeki Odry" - wyjaśnił. Zachęcił przy tym szkoły i grupy zorganizowane do korzystania z nowej oferty.

Jak poinformował Maj, w 2023 roku na Dolnośląski Fundusz Odrzański przeznaczono blisko 2 mln zł. "Przyznaliśmy dotacje 13 organizacjom pozarządowym i 8 gminom, które złożyły swoje wnioski w konkursach. W związku z tym, do końca roku czeka nas jeszcze 20 podobnych wydarzeń zaplanowanych przez naszych beneficjentów" - zapowiedział.

Dyrektor Departamentu Kultury, Turystyki i Promocji Bartłomiej Kubicz dodał, że przez cały lipiec i sierpień wspólnie z Dolnośląskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym prowadzona była akcja informacyjna pod nazwą #OdraNaSpokojnie. "W ramach akcji powstał przede wszystkim katalog 10 najważniejszych zasad podczas aktywności na wodzie i nad nią, a także seria różnych artykułów i postów o bezpieczeństwie, o przygotowaniu do różnego rodzaju spływów, a także ciekawych inicjatywach turystyki wodnej podejmowanych przez dolnośląskiego organizacje pozarządowe" - powiedział.