Wrocławskie lotnisko: testy na COVID-19 przed stanowiskami kontroli granicznej

Testy antygenowe na COVID-19 dla pasażerów wracających do Polski spoza strefy Schengen realizowane są przed stanowiskami kontroli granicznej, a więc przed przekroczeniem granicy Polski. To umożliwia zwolnienie z 10-dniowej kwarantanny – twierdzą władze wrocławskiego lotniska.

Z końcem stycznia na wrocławskim lotnisku uruchomiono punkt badań na obecność COVID-19. Punkt diagnostyczny, w którym wykonywane są szybkie testy antygenowe, znajduje się przed stanowiskami kontroli granicznej. "Koszt wykonania testu to 200 zł, czas oczekiwania na wynik wynosi około 15 minut. Negatywny wynik testu umożliwia zwolnienie z 10-dniowej kwarantanny. Punkt działa po każdym przylocie samolotu spoza strefy Schengen, także w godzinach nocnych. To ogromne ułatwienie dla pasażerów wracających do Wrocławia z Wielkiej Brytanii czy Ukrainy, a także dla osób podróżujących lotami czarterowymi np. na Zanzibar" - podano w komunikacie portu lotniczego.

We wtorek rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz, odnosząc się do informacji o badaniach oferowanych na wrocławskim lotnisku powiedział PAP, że wykonanie testu wykrywającego zakażenie koronawirusem po wjeździe do Polski nie zwalnia z obowiązku odbycia kwarantanny.

Andrusiewicz podkreślił, nie ma przepisów, które dopuszczają zwolnienie z kwarantanny po badaniu w Polsce. "Test należy wykonać nie później niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy" - wskazał.

Tymczasem w wydanym w środę oświadczeniu wrocławskie lotnisko wskazuje, że punkt diagnostyczny, w którym wykonywane są testy antygenowe na obecność COVID-19 znajduje się przed stanowiskami kontroli granicznej, czyli - jak podkreślano - "przed przekroczeniem granicy Państwa Polskiego, czyli przed powrotem/wjazdem do Polski".

"W związku z tym ich negatywny wynik - zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 21 grudnia 2020 roku, po nowelizacji 22 stycznia 2021 roku - umożliwia zwolnienie z 10-dniowej kwarantanny. Port Lotniczy Wrocław, wprowadzając 30 stycznia 2021 r. to udogodnienie dla podróżnych, w pełni respektował obowiązujące rozporządzenie. Zgodnie z jego treścią, z obowiązku odbycia kwarantanny są zwolnione osoby posiadające negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego przed przekroczeniem granicy, w okresie 48 godzin, licząc od momentu wyniku tego testu" - napisano w oświadczeniu przesłanym PAP.