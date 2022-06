Wrocławskie MPK testuje wyprodukowany w Polsce autobus wodorowy

Napędzany wodorem autobus, który został wyprodukowany w Polsce, trafił w poniedziałek na testy do MPK we Wrocławiu – przekazał wrocławski przewoźnik. Testy pojazdu na ulicach stolicy Dolnego Śląska potrwają do 1 lipca.

Autobus wodorowy został opracowany przez Grupę Polsat Plus. Jak podało w komunikacie wrocławskie MPK, w Świdniku (Lubelskie) ma powstać fabryka takich pojazdów. "Będzie ona mogła stworzyć 100 autobusów rocznie. Fabryka ma być gotowa w przyszłym roku. Co ważne, NesoBus jest zbudowany modułowo, dlatego producent jest w stanie dopasować go do potrzeb konkretnych miast" - podano.

W poniedziałek rozpoczęto testy autobusu wodorowego na ulicach stolicy Dolnego Śląska. Pojazd może pomieścić 93 pasażerów. Ma 37 miejsc siedzących, klimatyzację, internet 5G oraz sześć gniazdek ładowania USB. Design jego wnętrza został stworzony przez włoskich projektantów.

"Sukcesywnie inwestujemy w rozwój komunikacji zbiorowej i nowy tabor - kupujemy nowe tramwaje i autobusy. Od początku kadencji przeznaczyliśmy na ten cel ponad miliard złotych. Teraz czas na testy pojazdu przyszłości - autobusu wodorowego. To rozwiązanie dosłownie stworzone dla miast i aglomeracji odpowiadające na wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi. NesoBus napędzany zielony wodorem nie emituje spalin, a jedynie parę wodną i dzięki specjalnym filtrom oczyszcza powietrze" - powiedział prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

Testy autobusu wodorowego we Wrocławiu potrwają do 1 lipca. Wrocławskie MPK zamontowało już stację wodorową do ładowania pojazdu. "Osobiście uważam, że autobusy elektryczne będą jak pagery, które już teraz są eksponatem w muzeum, a wodorowce są jak telefony komórkowe" - powiedział prezes wrocławskiego MPK Krzysztof Balawejder.

NesoBus zużywa średnio 8 kg wodoru na 100 kilometrów. Ma silnik elektryczny. Wytwarza prąd na bieżąco z zatankowanego wodoru przy użyciu ogniwa paliwowego. Wodór ze zbiornika łączy się z tlenem z powietrza i wytwarzana jest energia elektryczna, która zasila niewielkie akumulatory stanowiące źródło prądu dla silnika. Pobierane powietrze musi być w pełni oczyszczone przez specjalne filtry, by ogniwo paliwowe otrzymało czysty tlen.

Jak wskazano w informacji, w silniku autobusu nie zachodzi proces spalania. W wyniku połączenia wodoru z tlenem w ogniwie paliwowym autobus emituje z rury wydechowej destylowaną parę wodną. NesoBus działa na tzw. zielony wodór - pozyskiwany w procesie elektrolizy zasilanym energią z OZE, przy zerowej emisji netto dwutlenku węgla.

"Autobus jest w pełni funkcjonalny, ma 450 km zasięgu, a tankowanie wodorem zajmuje jedynie 15 minut. Oznacza to, że na jednym tankowaniu może jeździć dwa dni" - podkreślił wiceprezes zarządu Grupy Polsat Plus Maciej Stec.

