Wrocławskie studio wydaje grę komputerową o odbudowie miast po II wojnie światowej

Wrocławskie studio Madnetic Games wydaje grę komputerową "WW2 Rebuilder", której tematem jest odbudowa miast europejskich zniszczonych podczas II wojny światowej. Produkcja promowana na ubiegłorocznych targach Tokyo Game Show będzie dostępna na platformie Steam od poniedziałku.

W "WW2 Rebuilder" gracze wcielą się w postacie podróżujące po europejskich miastach i zajmujące się ich odbudową po zniszczeniach będących efektem II wojny światowej.

Jak przekazał PAP Jakub Czech z Madnetic Games, premiera gry w wersji na PC odbędzie się w poniedziałek na platformie cyfrowej Steam. "To nie jest typowy symulator pracy, ponieważ mamy tu bardzo dużo elementów historycznych i edukacyjnych" - podkreślił.

"Oto gra o wojnie, w której nie łapiemy za karabin, a młotek, i zamiast niszczyć - tworzymy. Przenosimy się do czasów zaraz po konflikcie, kiedy to większość Starego Kontynentu była zniszczona" - zaznaczyli twórcy.

Według Madnetic Games w pełnej wersji "WW2 Rebuilder" gracze będą mieli do wyboru mapy z Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec Zachodnich. W każdym z tych krajów będzie można zagrać inną postacią. Ponadto fabuła obudowana została wieloma historiami cywilnymi odnoszącymi się do konkretnych lokalizacji.

"W +WW2 Rebuilder+ możemy niszczyć ruiny, odbudowywać i remontować elementy, które przetrwały oraz dekorować całą okolicę zgodnie z naszymi własnymi upodobaniami" - zapewnili przedstawiciele firmy.

Choć "WW2 Rebuilder" to pierwsze pełne wydawnictwo wrocławskiego studia, to Madnetic Games w połowie września ubiegłego roku promowało swój produkt w stolicy Japonii w ramach jednych z największych na świecie targów gier - Tokyo Game Show.

Spółka wraz z dziewięcioma innymi dolnośląskimi firmami z branży IT i oprogramowania rozrywkowego we wrześniu 2022 r. uczestniczyła w Tokio w misji gospodarczej przygotowanej przez samorząd woj. dolnośląskiego w ramach projektu "Going Global - Dolnośląska Dyplomacja Gospodarcza". Udział w tokijskich targach był 9. misją gospodarczą zorganizowaną w ramach tego projektu.

"Ideą projektu jest to, aby małym i średnim firmom z regionu umożliwić udział w targach, wesprzeć ich działalność i pomóc w internacjonalizacji ich pomysłów" - podkreślał wówczas marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski.

Z prof. Jerzym Buzkiem, posłem do Parlamentu Europejskiego o europejskim rynku energii i wspólnych zakupach gazu

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl