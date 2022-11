Wrześniowe indeksy cen węgla nadal pod wpływem korekt wynikających z renegocjacji kontraktów

Podobnie jak w sierpniu br., wartość wrześniowych indeksów cen krajowego węgla dla energetyki i ciepłownictwa nadal była pod wpływem korekt cenowych, wynikających z renegocjacji kontraktów na dostawy tego paliwa do elektrowni i ciepłowni - wskazują specjaliści Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP).

Katowicki oddział Agencji co miesiąc publikuje indeksy, obrazujące poziom krajowych cen węgla dla energetyki i ciepłownictwa. W sierpniu ich wartość wzrosła z miesiąca na miesiąc blisko dwukrotnie dla węgla do elektrowni i trzykrotnie w przypadku węgla do produkcji ciepła. Tak dużą różnicę tłumaczono korektami księgowymi, wynikającymi z renegocjacji kontraktów. Korekty te wpłynęły także na wartość indeksów we wrześniu.

"Wartość tych korekt została ujęta w zapisach księgowych dotyczących również września. Spowodowało to wzrost wartości sprzedanego węgla, przy wolumenie dotyczącym wyłącznie tego miesiąca. W konsekwencji nastąpił znaczny wzrost wyliczanej na ich podstawie średniej ceny zbytu. Analiza przekazanych przez spółki węglowe dodatkowych danych o wartości sprzedanego węgla pozwoliła stwierdzić, że wartość sortymentów miałowych sprzedanego węgla wzrosła przez korekty" - wyjaśnia Agencja w środowym komunikacie.

Indeks cen węgla dla energetyki, wyliczony na podstawie danych uwzględniających korekty księgowe, wyniósł we wrześniu 628,20 zł za tonę - o 2,1 proc. mniej niż w sierpniu, jednak znacząco więcej niż w lipcu (344,23 zł za tonę). W ujęciu jakościowym było to 29,34 zł za gigadżul wytworzonej z węgla energii. W odniesieniu do września 2021 r. wartość indeksu wzrosła o 156,2 proc.

Wrześniowy indeks cen węgla dla ciepłownictwa (według danych z korektami księgowymi) wzrósł wobec sierpnia br. o 12,7 proc., do kwoty 1508,95 zł za tonę (w ujęciu jakościowym 62,56 zł za gigadżul), wobec 455,22 zł za tonę w lipcu. W porównaniu z wrześniem 2021 r. tegoroczna wartość indeksu jest wyższa o 387,2 proc.

"Trwają dalsze analizy nad ustaleniem wartości indeksów bez uwzględnienia (...) korekt. Ich wartość zostanie opublikowana osobnym komunikatem" - podał w środę katowicki oddział ARP.

Wrzesień przyniósł niewielki spadek cen węgla na świecie - ceny surowca o wzorcowych parametrach w zachodnioeuropejskich portach ARA (Amsterdam, Rotterdam, Antwerpia) zmalały w odniesieniu do sierpnia br. o 1,4 proc., były jednak o 89,7 proc. wyższe niż przed rokiem. Polskie indeksy w przeliczeniu na warunki portów ARA wyniosły we wrześniu 154,26 USD za tonę węgla dla energetyki oraz 328,88 USD za tonę węgla dla ciepłownictwa.

Średnia wartość indeksu węgla energetycznego dla trzeciego kwartału br. wyniosła 536,42 zł za tonę (w ujęciu jakościowym 25,17 zł za gigadżul), a wartość indeksu dla ciepłownictwa 1034,73 zł za tonę (42,75 zł za gigadżul).

ARP tłumaczy, iż znacząca zmiana wartości indeksów w sierpniu i wrześniu, wobec wcześniejszego okresu, wiąże się "z procesem renegocjacji wcześniej zawartych kontraktów na dostawy węgla pod względem jego wartości, które część spółek węglowych przeprowadziła w związku z sytuacją na rynku węgla. Efektem był szereg korekt wcześniej wystawionych faktur" - czytamy w komunikacie.

Polskie Indeksy Rynku Węgla Energetycznego to grupa wskaźników cen wzorcowego węgla energetycznego, produkowanego przez krajowych producentów i sprzedawanego na krajowym rynku energetycznym oraz krajowym rynku ciepła. Agencja oblicza je wspólnie z Towarową Giełdą Energii.

Indeks PSCMI1 (z ang. Polish Steam Coal Market Index) wyraża ceny węgla dla tzw. energetyki zawodowej i przemysłowej (do produkcji energii elektrycznej), natomiast indeks PSCMI2 - dla ciepłowni przemysłowych i komunalnych (do wytwarzania ciepła). Indeksy bazują na danych miesięcznych ex-post i wyrażają cenę zbytu węgla kamiennego w jakości dostosowanej do potrzeb odbiorców. Wyrażona w indeksach wartość to cena węgla netto "na wagonie" w punkcie załadunku - bez uwzględnienia akcyzy, kosztów ubezpieczenia i dostawy.

