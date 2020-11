Wrześniowy wzrost produkcji w Polsce najlepszy w Unii Europejskiej

Wrześniowy wzrost produkcji w Polsce to najlepszy wynik w Unii Europejskiej, licząc w ujęciu rocznym - ocenia w czwartkowym wpisie na Twitterze resort rozwoju, pracy i technologii.

"Polska ma wzrost produkcji przemysłowej we wrześniu o 3,3 proc. i jest to najlepszy wynik w UE w ujęciu rocznym - dane Eurostatu. Spadek produkcji przemysłowej w UE to 5,8 proc. Wzrost notują produkcja dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku oraz dóbr konsumpcyjnych nietrwałego użytku" - napisano na Twitterze Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.





Eurostat podał w czwartek, że produkcja przemysłowa w Polsce, wyrównana dniami roboczymi, wzrosła we wrześniu o 3,3 proc. rdr, po wzroście o 1,4 proc. rdr miesiąc wcześniej.

Natomiast produkcja przemysłowa w strefie euro we wrześniu spadła o 0,4 proc. mdm, podczas gdy poprzednio wzrosła o 0,6 proc., po korekcie ze wzrostu o 0,7 proc. Rok do roku produkcja przemysłowa spadła we wrześniu o 6,8 proc. wobec spodziewanego przez analityków spadku o 5,8 proc.