Wskaźnik PMI dla przemysłu we wrześniu w górę. Jest jedno ale

Wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce we wrześniu ukształtował się na poziomie 50,8 pkt. wobec 50,6 pkt. w sierpniu - podała firma Markit. - We wrześniu PMI wzrósł nieco z sierpniowego poziomu 50,6 do 50,8, sygnalizując ogólną poprawę kondycji polskiego przemysłu. Tempo wzrostu było jednak słabsze niż w lipcu, kiedy osiągnęło najwyższą wartość od dwóch lat - wskazano.