Wskaźnik PMI najwyższy od trzech lat

Wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce w marcu wzrósł do 54,3 pkt. z 53,4 pkt. w lutym - podała firma Markit, która opracowuje wskaźnik. Konsensus zakładał wzrost PMI do 55,0 pkt. Jest to najwyższy poziom PMI od początku 2018 r.

"Najnowsze wyniki badań PMI zasygnalizowały poprawę warunków gospodarczych w polskim sektorze wytwórczym. Marcowe dane wykazały również historyczną inflację oraz obecność rekordowych presji na łańcuchy dostaw. W marcu tempo wzrostu produkcji i zatrudnienia przyspieszyło, a wzmożony napływ nowych zamówień eksportowych (najsilniejszy od niemal siedmiu i pół roku) zwiększył popyt. Rozwój sektora wstrzymywała ograniczona podaż" - napisano w komentarzu do danych.

"Czas dostaw wydłużył się w marcu w największym stopniu od 1998. Pogorszenie wydajności zaopatrzeniowców odzwierciedlało najszybsze od stycznia 2007 nagromadzenie się zaległości produkcyjnych w polskich fabrykach. Producenci tymczasem podnieśli swoje stawki w najszybszym tempie od powstania wskaźnika w styczniu 2003" - dodano.

Autorzy badania podają, że marcowy wzrost PMI w porównaniu do lutego sygnalizuje najbardziej znaczącą poprawę kondycji polskiego sektora wytwórczego od stycznia 2018. Wskaźnik odnotował czwarty wzrost z rzędu, wyznaczając najdłuższą taką sekwencję od 2013.

Z raportu wynika, że wzrost głównego wskaźnika odzwierciedlał odczyty czterech z pięciu subindeksów.

"Największy bezpośredni wpływ na PMI miał w marcu czas dostaw (+0,4 pkt.), następnie nowe zamówienia (+0,2 pkt.), produkcja (+0,2 pkt.) oraz zatrudnienie (+0,1 pkt.). Piąty subindeks - zapasy pozycji zakupionych - miał negatywny, choć tylko marginalny wpływ na odczyt głównego wskaźnika" - napisano.

PMI najwyższy od trzech lat

"Wskaźnik PMI w polskim przetwórstwie wzrósł w marcu do 54,3, osiągając najwyższy poziom od początku 2018 r. Był to czwarty miesiąc z rzędu wzrostu tego wskaźnika (najdłuższa seria wzrostowa od 2013 r.). Kontynuowane są pozytywne trendy z poprzednich miesięcy" - przekazał w czwartkowym komentarzu starszy ekonomista Banku Pekao Adam Antoniak.



Jak dodał, managerowie logistyki raportują dalszy wzrost produkcji i zatrudnienia, a napływ nowych zamówień eksportowych był najsilniejszy od blisko 7,5 lat.



"Ankietowane firmy zwracały uwagę na szczególnie dynamiczny wzrost popytu z rynku europejskiego, zwłaszcza z Niemiec. Czynnikiem hamującym tempo wzrostu produkcji są bariery podażowe. Czas dostaw wydłużył się w największym stopniu od ponad dekady" - wskazał.



Podkreślił, że przetwórcy skarżą się na niedobory surowców oraz pracowników. "W konsekwencji niewystarczających dostaw zaległości produkcyjne wzrosły w największym stopniu od stycznia 2007 r., a zapasy wyrobów gotowych skurczyły się wyraźnie" - tłumaczy Antoniak.

Niebezpiecznie rosną koszty produkcji

Starszy ekonomista Pekao zauważa, że szósty miesiąc z rzędu przyspieszyło tempo wzrostu kosztów produkcji, osiągając najwyższy poziom w historii. Jego zdaniem wynika to z braków surowców na rynku, wyższych kosztów transportu oraz osłabienie złotego.

