Wskutek trzeciego lockdownu przychody centrów handlowych niższe o ponad 4 mld zł

Tylko w wyniku trzeciego lockdownu centra handlowe stracą ponad 4 mld zł przychodów - ocenia Polska Rada Centrów Handlowych. Organizacja szacuje, że wskutek dotychczasowych ograniczeń przychody branży spadną łącznie o ok. 30 mld zł, a właścicieli galerii handlowych o ponad 4,5 mld zł.

Jak podała PRCH w piątkowej informacji prasowej, wiosenny lockdown skutkował spadkiem przychodów o ponad 17,5 mld zł.

Listopadowe zamknięcia w galeriach przyniosły ok. 8 mld zł utraconych obrotów.

Konsekwencją wprowadzenia kolejnych ograniczeń w handlu od 27 grudnia 2020 roku będzie dziura w obrotach branży na poziomie ponad 4 mld zł".

"Branża była i jest przygotowana do pracy w wysokim rygorze sanitarnym, dlatego apeluje do rządu o jak najszybsze otwarcie galerii handlowych oraz adekwatne do wprowadzanych restrykcji wsparcie finansowe dla wszystkich podmiotów dotkniętych ograniczeniami" - czytamy. W przeciwnym razie nieuniknione będą bankructwa oraz likwidacja miejsc pracy - oceniono. Według PRCH zagrożona może być też "stabilność systemu finansowego w Polsce".

Zdaniem PRCH efektem trzykrotnego ograniczania działalności centrów handlowych w czasie pandemii jest luka w obrotach branży sięgająca około 30 mld zł. "Pozbawienie wpływów znaczącej części najemców centrów handlowych przekłada się również na straty wynajmujących" - wskazano. W wyniku trzech lockdownów, które wiązały się z ustawowymi zwolnieniami najemców z czynszów oraz opłat eksploatacyjnych, ulgami czynszowymi udzielonymi od maja do końca 2020 roku najemcom przez wynajmujących oraz wykluczeniem wynajmujących z jakiegokolwiek wsparcia państwa w ramach tarcz pomocowych, właściciele galerii odnotują przychody niższe o ponad 4,5 mld zł, a więc o około 45 proc. wartości rocznych przychodów - oceniono.

Rada zwraca uwagę, że mimo ogromnych strat właściciele obiektów handlowych cały czas ponoszą stałe koszty z tytułu utrzymania nieruchomości, zarządzania nimi oraz obsługi długu bankowego. "Straty finansowe rosną każdego dnia, ponieważ wiosną 2020 r. w tzw. ustawie covidowej rząd wprowadził abolicję czynszową dla najemców w art. 15 ze i jednocześnie wykluczył grupę właścicieli i zarządców nieruchomości handlowych z możliwości korzystania z tarcz antykryzysowych i finansowych" - zaznaczono.

Wynajmujący apelują o pomoc dla najemców i właścicieli centrów handlowych w formie dofinansowania do kosztów stałych obejmujących czynsze. "Podobne rozwiązania wprowadzono w niektórych państwach europejskich np. w Czechach i na Litwie" - wskazano w informacji. W opinii PRCH umożliwiłyby one wszystkim uczestnikom branży centrów handlowych regulowanie zobowiązań finansowych, w tym należności czynszowych oraz rat kapitałowo-odsetkowych na rzecz banków.

"Zadłużenie każdej pojedynczej nieruchomości handlowej może sięgać średnio 70-80 proc. jej wartości, a ze znacząco ograniczonych przychodów z umów najmu, które zostały ustawowo wygaszone, właściciele galerii spłacają raty kapitałowo-odsetkowe" - zauważono. Zdaniem PRCH "poważne problemy finansowe wynajmujących wynikające z braku przychodów" będą mieć wpływ na sektor bankowy ze względu na skalę kredytów udzielanych na budowę i zakup nieruchomości komercyjnych.

Polska Rada Centrów Handlowych uważa, że kolejne zamknięcie placówek handlowych w galeriach było nieuzasadnione i nie przekłada się bezpośrednio na obniżenie liczby zachorowań w kraju, "ponieważ centra nie były i nie są źródłem zakażeń wirusem". Jak zapewnia PRCH, w centrach handlowych panuje zaostrzony rygor sanitarny, wdrożono zalecenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, WHO oraz rozwiązania rekomendowane przez organizację certyfikującą bezpieczeństwo w obiektach handlowych - Safe Shopping Centres.

"Na tle innych krajów europejskich polskie regulacje sanitarne są dużo bardziej rygorystyczne" - podkreślono. Dodano, że naruszeń nie wykazywały też "tysiące kontroli przeprowadzonych w listopadzie i grudniu 2020 r. przez policję i sanepid w centrach handlowych".

Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH) jest stowarzyszeniem not-for-profit, zrzeszającym ponad 200 firm działających w branży miejsc handlu i usług.