Fundusz EIT InnoEnergy opublikował raport prezentujący wpływ swojej działalności i aktywności spółek portfelowych na rozwój ekonomiczny, społeczny i środowiskowy.

Fundusz EIT InnoEnergy koncentruje się na wspieraniu transformacji energetycznej i jest siłą napędową rozwoju zrównoważonej energii. Spółka dostarcza technologie i kompetencje niezbędne do realizacji ambitnych założeń Europejskiego Zielonego Ładu oraz europejskich celów w zakresie dekarbonizacji.

Wsparcie dla prawie 500 spółek z całej Europy

W skali całej Europy EIT InnoEnergy wsparł dotychczas około pół tysiąca spółek. Wartość dziesięciu z tych spółek przekroczyła już 100 mln euro, a wartość trzech – 1 mld euro.

Spółki portfelowe EIT InnoEnergy pozyskały dotychczas niemal 10 mld euro na rozwój innowacyjnych rozwiązań. Zaufanie ze strony inwestorów pozwoliło wprowadzić na rynek ponad 300 nowych produktów opartych o nowe opatentowane technologie. Te rozwiązania są już wdrażane w ramach pełnych łańcuchów wartości takich sektorów, jak m.in. magazynowanie energii, zielony wodór, odnawialne źródła energii, recykling i gospodarka obiegu zamkniętego, transport i mobilność, a także zrównoważone budownictwo i smart city.

- W EIT InnoEnergy widzimy ogromny pozytywny wpływ działalności naszych spółek na otoczenie biznesowe i technologiczne, ale też społeczne i środowiskowe. Udowadniamy, że można wdrażać czyste, nowatorskie i zrównoważone rozwiązania, przybliżające nas do pełnej dekarbonizacji, w sposób efektywny ekonomicznie i atrakcyjny dla globalnych inwestorów. Nasze dane pokazują, że transformacja energetyczna nie jest zagrożeniem dla miejsc pracy i potencjału technologicznego w Europie. Przeciwnie: nowe inwestycje, które kreujemy i wspieramy, sprawiają, że polska i europejska gospodarka może być jeszcze bardziej konkurencyjna i dynamiczna - podkreśla Marcin Wasilewski, prezes EIT InnoEnergy w Europie Środkowej.

Ponad 700 mln przychoow spółek portfelowych InnoEnergy

Spółki portfelowe EIT InnoEnergy wygenerowały do 2022 roku ponad 700 mln przechodów, przyczyniając się do stworzenia prawie 40 tys. nowych miejsc pracy. Około 2 mln osób z ponad 500 tys. gospodarstw domowych w krajach rozwijających się otrzymało dostęp do zrównoważonej energii dzięki wdrożonym przez spółki technologiom.

Do 2030 roku działalność ta powinna przełożyć się też na zmniejszenie emisji o ponad 2 Gt ekwiwalentu CO2 i oszczędność energii o wartości niemal 13 mld euro.

Założony w 2010 roku i wspierany przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT), fundusz EIT InnoEnergy posiada biura w całej Europie oraz w Bostonie w USA.

EIT InnoEnergy wspiera innowacje w takich obszarach, jak magazynowanie energii, transport i mobilność, odnawialne źródła energii, zrównoważone budownictwo i smart city.

EIT InnoEnergy tworzy ekosystem ponad 1200 partnerów i 29 udziałowców. Portfel funduszu obejmuje ponad 180 podmiotów, które od 2030 roku mogą generować nawet 72,8 mld euro przychodu, przyczyniając się do redukcji emisji gazów cieplarnianych o 1,1 Gt ekwiwalentu CO2 rocznie.

