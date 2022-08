Wsparcie dla firm znad Odry: limit 50 proc. spadku przychodów

Na najbliższym posiedzeniu zaplanowanym na 2 września Sejm zajmie się projektem ustawy o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją na Odrze – powiedziała w czwartek minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Planujemy, że tym wsparciem objęte będą 34 powiaty wzdłuż rzeki Odry. Według szacunków MRiPS po wsparcie zgłosi się ok. 10 tys. podmiotów - to jest ponad 68 tys. płatników składek - poinformowała Marlena Maląg.

Aby otrzymać wsparcie przedsiębiorca będzie musiał wykazać się spadkiem przychodów powyżej 50 proc. w sierpniu w stosunku do lipca lub sierpnia ubiegłego roku.

Wsparcie wyniesie 3010 zł. Będą nim objęte te osoby, które są zatrudnione w firmach, za które są odprowadzane składki na dzień 31 lipca.

Maląg przypomniała, że na środowym posiedzeniu rządu MRiPS przedstawiło projekt ustawy o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją na Odrze.

"Planujemy, że tym wsparciem objęte będą 34 powiaty wzdłuż rzeki Odry. Zostało to dokładnie przeanalizowane. Będzie ustawa, ale będzie także rozporządzenie" - poinformowała. Według szefowej MRiPS rozporządzenie "jest krótszą drogą".

Aby otrzymać wsparcie - wyjaśniła - przedsiębiorca będzie musiał wykazać się spadkiem przychodów powyżej 50 proc. w sierpniu w stosunku do lipca lub sierpnia ubiegłego roku.

3010 zł na zatrudnionego, ale jest limit spadku przychodów

"Wsparcie będzie na poziomie 3010 zł. Wnioski będą składane tylko drogą elektroniczną do ZUS i będą objęte wsparciem te osoby, które są zatrudnione w firmach, za które są odprowadzane składki na dzień 31 lipca" - mówiła. Poinformowała, że Sejm ma się zająć projektem na posiedzeniu zaplanowanym na 2 września.

Według szacunków MRiPS po wsparcie zgłosi się ok. 10 tys. podmiotów. "To jest ponad 68 tys. płatników składek. Zobaczymy, jaka liczba rzeczywiście wystąpi o to wsparcie" - powiedziała.

Na czwartek zaplanowano także konferencję prasową minister Marleny Maląg, wiceministra rodziny Stanisława Szweda i wiceminister rozwoju i technologii Olgi Semeniuk. Mają zostać przedstawione szczegóły projektu.

Główną przyczyną śnięcia ryb były tzw. złote algi

Od końca lipca obserwowano pomór ryb w Odrze. Zakaz wstępu do Odry obowiązuje w województwach zachodniopomorskim, lubuskim i w dolnośląskim. W ubiegłym tygodniu minister klimatu i środowiska Anna Moskwa poinformowała, że Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie w próbkach wody z rzeki znalazł tzw. złote algi, których zakwit może spowodować pojawienie się toksyn zabójczych dla ryb i małży. Obecność toksyn potwierdzają badania gdańskich naukowców.

We wtorek dyrektor Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ Mirosława Zbroś poinformowała, że badania porównawcze w związku z zanieczyszczeniem Odry wykonały laboratoria w Czechach, w Anglii i w Holandii. Czeskie wyniki są porównywalne z polskimi. Według MSWiA w akcję oczyszczania Odry zaangażowano ponad 3 tys. strażaków, 2 tys. policjantów i 1,3 tys. żołnierzy. Woda w Odrze w różnych miejscach jest napowietrzana.

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa w sprawie zanieczyszczeń w Odrze złożył do Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu WIOŚ. Prokuratura wszczęła postępowanie. Na polecenie prokuratora generalnego powołano w tym śledztwie zespół siedmiu prokuratorów i pięciu policjantów. W związku z sytuacją na Odrze premier Mateusz Morawiecki zdymisjonował szefa Wód Polskich Przemysława Dacę i Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Michała Mistrzaka.

