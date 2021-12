Wsparcie Łódzkiej SSE dla budowy fabryki baterii litowo-jonowych

GPW Pozbud wybuduje zakład produkcyjny ogniw i baterii litowo-jonowych oraz systemów magazynowania energii. Inwestycja warta 255 mln zł otrzymała pozytywną decyzję o wsparciu przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną - podał w piątek Adrian Boczkowski z grupy Pozbud.

Jak poinfrmował Boczkowski, warunki określone przez ŁSSE to m.in. zapewnienie co najmniej 100 nowych miejsc pracy i poniesienie kosztów kwalifikowanych inwestycji o łącznej wartości od ok. 196 mln zł do ok. 255 mln zł. "Chodzi także spełnienie kryteriów jakościowych w ramach zrównoważonego rozwoju gospodarczego oraz społecznego" - dodał.

"To informacja oznaczająca potencjalne - aż do 89 mln zł - zwolnienia z podatku CIT dla naszej spółki celowej Faradise, odpowiadającej za projekt fabryki magazynów energii" - podkreślił prezes Pozbud S.A. (wkrótce Compremum S.A.- PAP) Łukasz Fojt. "To również ważne wydarzenie, potwierdzające strategiczny potencjał biznesowy budowy w Polsce fabryki ogniw, baterii i magazynów energii. Do tego projektu pozyskaliśmy jako partnera globalnie działającą firmę technologiczną Durapower z Singapuru oraz specjalizującą się w rozwiązaniach typu Industrial Internet of Things (IIoT) krakowską firmę Elmodis" - przekazał.

Jak zapewniają przedstawiciele Pozbudu, wsparcie, którego udzieliła ŁSSE na rzecz realizacji inwestycji, zostanie udzielone w formie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 35 proc. kosztów kwalifikowanych, do których wlicza się m.in. zakup nieruchomości, wybudowanie budynku produkcyjnego budynków biurowych, magazynowych, technicznych i warsztatowych wraz z infrastrukturą, a także zakup maszyn i urządzeń.

"Zreorganizowaliśmy grupę kapitałową, zmieniliśmy charakter firmy i rozszerzyliśmy zakres działalności grupy o modernizację wagonów kolejowych oraz sektor OZE (odnawialne źródła energii - PAP), w tym dewelopowanie elektrowni fotowoltaicznych i produkcję oraz sprzedaż magazynów energii. Umacniamy także naszą obecność na rynkach zagranicznych" - wyjaśnił Fojt.

Grupa Pozbud - jak podała spółka - znana jest w branży specjalistycznych prac budowlanych. Stawia jednak mocniej na rozwój dwóch kolejnych segmentów działalności: modernizacji wagonów kolejowych oraz OZE.

