Wsparcie z ZUS dla uchodźców z Ukrainy - 500 plus, infolinia, pomoc dla emerytów

ZUS będzie przyznawał i wypłacał środki z programu Rodzina 500 plus uchodźcom z Ukrainy, którzy przybyli legalnie do Polski po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji. Specjalny wniosek o 500 plus w języku ukraińskim można składać elektronicznie od soboty, 26 marca.

Dostęp do świadczeń rodzinnych daje uchodźcom ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zgodnie z nią uchodźcy będą mogli starać się o świadczenia 500 plus.

ZUS przypomina, że aby złożyć elektroniczny wniosek o 500 plus, obywatel Ukrainy musi posiadać m.in. specjalny PESEL, konto w banku w Polsce oraz polski numer telefonu.

"W ten weekend Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje specjalną akcję +Weekend dla Ukrainy+. W sobotę i niedzielę w różnych miejscach w Polsce placówki ZUS są otwarte dla obywateli Ukrainy, którzy chcą złożyć wniosek o 500 plus. Specjalny punkt działa także na Stadionie Narodowym w Warszawie" - mówi prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska. "W naszych placówkach pracownicy ZUS pomagają zainteresowanym założyć profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS i złożyć wniosek o świadczenie 500 plus" - wyjaśniła. Wykaz otwartych w weekend placówek będzie zamieszczony na stronie internetowej Zakładu.

W poniedziałek, 21 marca, ZUS uruchomił specjalną linię telefoniczną w języku ukraińskim i polskim w sprawie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy. Wśród obsługujących infolinię są uchodźcy z tego kraju. Odebrano już ok. 7 tys. połączeń. Dzwoniący pytają o warunki pobierania świadczeń z ZUS, najczęściej o 500 plus.

Infolinia jest dostępna w dni robocze - od poniedziałku do piątku - w godzinach od 8.00 do 18.00 pod numerem 22-444-02-55 (opłata według stawek operatorów). Pytania dotyczące świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy można też przesyłać e-mailem na adres UA@zus.pl.

Konsultanci infolinii udzielają informacji o rodzajach świadczeń rodzinnych przyznawanych i wypłacanych przez ZUS oraz o tym, jak wypełnić i wysłać wniosek, jak zarejestrować profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Te informacje są publikowane również na stronie internetowej ZUS w języku ukraińskim.

Obywatele Ukrainy, którzy mają problem z otrzymywaniem rent i emerytur, powinni zgłosić się do dowolnej placówki ZUS. Zakład będzie próbował bezpośrednio skontaktować się z Funduszem Emerytalnym Ukrainy, aby pomóc w umożliwieniu pobierania świadczeń.

Obecnie - jak przekazał PAP ZUS- nie ma sygnałów, aby emeryci i renciści z Ukrainy, którzy opuścili swój kraj w związku z wojną, mieli problemy z otrzymywaniem świadczeń.

ZUS podnosi, że nie ma przeszkód, aby osoby, które pobierają ukraińskie świadczenia emerytalno-rentowe na rachunki bankowe w Ukrainie, pobierały kwoty z bankomatów w Polsce, o ile tylko nie ma przeszkód po stronie banków. W normalnej sytuacji takie operacje kartą płatniczą są realizowane. Ewentualne ograniczenia w takich wypłatach mogą być spowodowane problemem z wymienialnością hrywny. Na ten moment ZUS nie ma sygnałów, aby takie problemy występowały.

Zakład wyjaśnia, że jeśli jednak obywatel Ukrainy będzie miał problem z otrzymywaniem świadczeń emerytalno-rentowych z Ukrainy, bo na przykład pobierał je przekazem pocztowym w Ukrainie, powinien zgłosić się do dowolnej placówki ZUS. Bezpośrednio współpracę z Ukrainą prowadzi Oddział ZUS w Rzeszowie. Po zgłoszeniu sprawy ZUS będzie próbował bezpośrednio skontaktować się z Funduszem Emerytalnym Ukrainy, aby pomóc w umożliwieniu pobierania świadczeń z Ukrainy.

Z kolei osoby, które miały wypłacaną przez ZUS polską emeryturę lub rentę na rachunek bankowy w Ukrainie i znalazły się na terenie Polski, mogą zwrócić się o pomoc w sprawie zmiany rachunku do najbliższej placówki ZUS. Mogą też przesłać prośbę o przekazywanie świadczenia na rachunek w Polsce za pośrednictwem poczty - do Oddziału ZUS w Rzeszowie, na adres: Oddział ZUS w Rzeszowie, Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych, ul. Piłsudskiego 12, 35-075 Rzeszów.

ZUS pomaga także bezpośrednio; na przełomie lutego i marca Zakład przyjął pierwsze rodziny uchodźców z Ukrainy, które korzystają z bazy szkoleniowej Zakładu. Łącznie - jak przekazał ZUS - jest ich ponad 300. W związku z wydarzeniami w Ukrainie pracownicy ZUS zorganizowali także zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy dla obywateli tego kraju. Zebrane produkty zostały przekazane do Mazowieckiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża.

Z powodu wojny na Ukrainie ponad 2,268 mln obywateli tego państwa wjechało do Polski, szukając schronienia przed skutkami rosyjskich działań zbrojnych.

