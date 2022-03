Wspólna akcja polskiego biznesu dla Ukrainy. Pomoc przekroczyła 100 mln zł

Pracodawcy RP, Corporate Connections, BNI Polska, Polska Rada Biznesu, Konfederacja Lewiatan, Związek Pracodawców Business Centre Club i Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza wspólnie realizują szereg działań wspierających obywateli Ukrainy.

Zrzeszone firmy organizują transport tysięcy uchodźców, przekazują środki pieniężne, leki, żywność, odzież, środki sanitarne i higieniczne. Wartość pomocy rzeczowej to ponad 100 mln zł.

Wielka mobilizacja polskich przedsiębiorców

- Mobilizacja przedsiębiorców jest ogromna. Miasta i instytucje zajmujące się uchodźcami na bieżąco przekazują nam informacje o potrzebach, które zaspokajamy za pomocą dostępnych zasobów firm - przyznaje Wojciech Kostrzewa, Prezes Polskiej Rady Biznesu. - W uzupełnieniu indywidualnych akcji pomocowych trwa zainicjowana przez nasze organizacje zbiórka środków finansowych na pomoc humanitarną i medyczną. Dotychczasowe zaangażowanie napawa optymizmem, ale pamiętajmy, że to wciąż niewiele w stosunku do rosnących potrzeb społeczeństwa wyniszczanego wojną. Dlatego nieustannie apelujemy o wpłaty i dołączanie do naszej akcji - wskazuje Wojciech Kostrzewa.Pracodawcy RP niezmiennie działają także w zakresie zmian legislacji, by ułatwić działania przedsiębiorców pomagających Ukrainie i obywatelom Ukrainy. 4 marca br. wdrożone zostały przez rząd postulaty wniesione przez Radę Przedsiębiorczości i Pracodawców RP dotyczące przyjęcia 0 proc. stawki podatku od dostawy towarów i świadczenia usług na cele związane z pomocą ofiarom wojnyw Ukrainie.Pracodawcy RP wraz z partnerami akcji pomocowych przypominają, że wszelkie zgłoszenia w sprawie pomocy dla obywateli ukraińskich i na rzecz Ukrainy można zgłaszać na specjalny adres pomocdlaukrainy@pracodawcyrp.plCały czas trwa również zbiórka finansowa na pomocy dla Ukrainy:w PLN PL 71 1240 5963 1111 0010 2485 5177 z dopiskiem „UKRAINA”w EURO IBAN: PL97 1240 5963 1978 0000 4796 3935SWIFT: PKOPPLPW z dopiskiem „UKRAINA”Portal siepomaga.pl https://www.siepomaga.pl/przedsiebiorcy-ukrainieWszystkie działania zorganizowane są przez organizację zrzeszającą ponad 19 tys. firm - Pracodawcy RP a także Corporate Connections, BNI Polska, Polską Radę Biznesu, Związek Pracodawców Business Centre Club, pod patronatem Pulsu Biznesu. Do wspólnej akcji polskiego biznesu dołączyła również Konfederacja Lewiatan oraz Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza.Czytaj także: Polscy przedsiębiorcy coraz mocniej pomagają Ukrainie