Wspólna emisja kolekcjonerskich monet NBP i Narodowego Banku Ukrainy

Narodowy Bank Polski i Narodowy Bank Ukrainy wyemitują wspólnie z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy zestaw srebrnych monet kolekcjonerskich „Przyjaźń i braterstwo to największe bogactwo”. Monety będą w sprzedaży od czwartku 24 sierpnia - poinformował NBP.

Zestaw tworzą monety o nominałach 10 zł i 10 hrywien. obie są wykonane ze srebra próby Ag 999, każda ma wymiar 26,42 na 50 mm i masę minimum 31,10 gr. Autorem projektu jest Wołodymyr Taran.

Jak poinformował również NBP, całkowity nakład zestawu monet wyniesie do 10 tys. sztuk, z czego 5 tys. wyprodukowane przez Mennicę Polską przeznaczone jest do sprzedaży przez NBP, a drugie 5 tys., wyprodukowane przez Wytwórnię Banknotów i Monet Narodowego Banku Ukrainy przeznaczone jest do sprzedaży przez NBU.

Awersy monet przedstawiają wstęgi w barwach flag Ukrainy i Polski. Zdobione są godłem Ukrainy oraz wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Rewersy monet polskiej i ukraińskiej przedstawiają dwie postacie siedzące przy stole, dzielące się chlebem i winem.

Jak podkreślił polski bank centralny, ustalona wspólnie z Narodowym Bankiem Ukrainy data emisji monet - 24 sierpnia - ma symboliczne znaczenie, ponieważ w tym dniu Ukraina obchodzi Dzień Niepodległości.

Monety w zestawie będzie można kupić w Oddziałach Okręgowych NBP i sklepie internetowym NBP Kolekcjoner w cenie 950 zł. Dochód ze sprzedaży monet w Polsce NBP planuje przekazać na Ukrainę jako bezzwrotne humanitarne wsparcie finansowe.

