Wspólne laboratorium Politechniki Krakowskiej i firmy technologicznej ABB

Firma technologiczna ABB wraz z Politechniką Krakowską otworzyły we wtorek wspólne laboratorium - Centrum Materiałów Funkcjonalnych i Zaawansowanych Procesów Wytwarzania (CEFUMA). Nowa placówka będzie zajmować się m.in. opracowywaniem innowacyjnych technologii.

Laboratorium będzie służyć pracownikom badawczym ABB i naukowcom oraz studentom uczelni do prowadzenia wspólnych projektów naukowo-badawczych i prac rozwojowych, dydaktycznych zajęć projektowych i laboratoryjnych. Wyposażono je w unikatowe w skali kraju stanowiska badawcze do opracowywania, przetwarzania i testowania nowoczesnych materiałów funkcjonalnych (o funkcjach innych niż konstrukcyjne), w tym nowych kompozytowych materiałów termoplastycznych.

Jak przypomniano we wtorek, jeszcze przed oficjalnym otwarciem krakowskie laboratorium wzięło udział w pierwszej misji - wytwarzano tam gogle, potrzebne medykom dla ochrony przez zakażeniem koronawirusem. Do szpitali z województw małopolskiego, podkarpackiego, mazowieckiego i łódzkiego trafiło do tej pory ponad 8 tysięcy ochronnych okularów, które w ramach pomocy charytatywnej produkują i dostarczają pracownicy ABB.

Rektor Politechniki Krakowskiej prof. Andrzej Białkiewicz podkreślił, że nowa placówka będzie się zajmować opracowywaniem innowacyjnych technologii m.in. dla branż materiałowej, produkcyjnej, elektrotechnicznej, elektrycznej, energetycznej czy automatyki przemysłowej.

"Materiały inteligentne to jeden z najważniejszych tematów badawczych we wszystkich laboratoriach świata. Od postępu w tej dziedzinie w dużym stopniu zależeć będzie rozwój głównych gałęzi przemysłu. Współpraca ABB i Politechniki Krakowskiej znakomicie wpisuje się w obecne potrzeby i trendy rozwojowe" - ocenił rektor.

"Dzięki otwarciu wspólnego centrum laboratoryjnego nasi naukowcy i studenci zyskują dostęp do nowoczesnych narzędzi badawczych i możliwość uczestniczenia w rozwiązywaniu rzeczywistych wyzwań technologicznych" - dodał prof. Białkiewicz.

Według niego staże i praktyki w firmie ABB, a także możliwość uczestniczenia w zajęciach, warsztatach i szkoleniach prowadzonych przez ekspertów firmy o globalnym zasięgu to szansa dla studentów na zdobycie unikatowych kompetencji, które wyróżnią ich na rynku pracy.

Przemysław Zakrzewski, dyrektor Korporacyjnego Centrum Technologicznego (CTC) ABB w Krakowie ocenił, że dzięki współpracy z krakowską uczelnią obie strony będą mogły współtworzyć rozwiązania, które zmniejszą wpływ przemysłu na środowisko.

Jak przypomniał przedstawiciel ABB, Centrum Materiałów Funkcjonalnych i Zaawansowanych Procesów Wytwarzania powstało dzięki unijnemu grantowi, jaki otrzymała ta firma technologiczna.

Podczas otwarcia CEFUMA przedstawiciele obu stron podpisali umowę o współpracy badawczej i dydaktycznej. Przewiduje ona m.in. objęcie przez ABB patronatu nad kierunkami studiów inżynieria materiałowa i infotronika. "Objęcie patronatu nad kierunkami studiów prowadzonymi na Politechnice Krakowskiej to wyjątkowa okazja do współpracy naukowców z globalnej firmy technologicznej z kadrą naukową i studentami jednej z najlepszych uczelni w kraju" - podkreślił Zakrzewski.