Wspólny dług Unii Europejskiej: solidarność, pieniądze, ryzyko

Lipcowy szczyt Unii Europejskiej przyniósł nie tylko akceptację siedmioletniej unijnej perspektywy budżetowej (nienajgorszej dla Polski), ale również decyzję o utworzeniu wartego 750 mld euro Funduszu Odbudowy „Next Generation EU” (FO UE). To mocna odpowiedź UE na kryzys wywołany koronawirusem. Ważna jest kwota, ale mechanizm jej pozyskania to rewolucja w unijnych finansach. Tego jeszcze nie było.

Wspólnie pożyczamy, wspólnie oddajemy

Diabeł w szczegółach

Pewne papiery

To rewolucja i poważny krok w stronę dalszej integracji – skoro wspólnie pożyczamy pieniądze (a pożyczamy na koszt solidnych gospodarek, w tym gospodarki niemieckiej), to następnie wspólnie oddajemy. Żeby zaś móc oddać, musimy bardziej zintegrować polityki narodowe 27 państw, w tym ich polityki gospodarcze.– Komisja (Europejska – przyp. red.) zostanie uprawniona na mocy decyzji w sprawie zasobów własnych do zaciągnięcia w imieniu Unii pożyczek na rynkach kapitałowych do wysokości 750 mld euro w cenach z 2018 r.; nowa działalność w zakresie zaciągania pożyczek netto zakończy się najpóźniej z końcem 2026 r. Unia będzie wykorzystywać środki finansowe pożyczone na rynkach kapitałowych w celu zaradzenia skutkom kryzysu związanego z COVID-19 – czytamy w konkluzjach z lipcowego szczytu UE.Droga do tego zapisu była kręta. Ukłonem w stronę państw północy była zmiana proporcji między grantami a instrumentami pożyczkowymi, jakie miałyby być wypłacane z funduszu odbudowy. Nie zmienia to faktu, że zaciągnięty w ramach FO dług będzie wspólnym długiem UE.Jak będzie wyglądał mechanizm emisji obligacji i skąd Unia weźmie pieniądze na ich późniejsze wykupienie? Tego jeszcze dokładnie nie wiadomo. Decyzja lipcowego szczytu była kierunkowa. Jeśli chodzi o finansowanie, to mowa o zwiększeniu składek członkowskich lub dochodów własnych UE, jakimi są podatki – w tym kontekście mowa np. o podatku cyfrowym, od śladu węglowego i podatku od transakcji finansowych.Chodzi o olbrzymią kwotę – 750 mld euro to niemal trzy czwarte siedmioletniej perspektywy budżetowej UE. Gdyby spłata miała następować ze składek członkowskich, to musiałby nastąpić ich wzrost o 75 proc. Pamiętając spory o każdy promil perspektywy budżetowej, to dość poważne wyzwanie. Nie jedyne.Osiągnięty w lipcu kompromis budżetowy musi być zatwierdzony przez Parlament Europejski, który w ostatnich tygodniach szczególnie mocno dopominał się o „pieniądze za praworządność", a następnie przez parlamenty krajowe. Potrzeba będzie zgody wszystkich rządów, a potem ratyfikacji przez wszystkie parlamenty narodowe.– W niektórych państwach konieczna będzie wręcz zgoda parlamentów krajów związkowych. To ponad 41 parlamentów. Ostatnio podniesienie pułapu składek z 1,2 proc. do 1,4 proc. zajęło dwa lata. Teraz członkowie Unii chcą zrobić to w sześć miesięcy. To ryzykowne ćwiczenie, bo wszystkie kraje muszą wyrazić zgodę. Inaczej cały fundusz po prostu nie powstanie – wskazuje europoseł Jan Olbrycht.– To nie jest takie nierealne. Porozumienie zawarli szefowie rządów wszystkich państw UE. Można raczej zakładać, że dysponują oni większością w swoich parlamentach – twierdzi Marcin Kędzierski, ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Jego zdaniem sfinansowanie funduszu nie musi być problemem. – Po pierwsze mówimy o obligacjach długoterminowych; zanim dojdzie do spłaty, upłyną lata. Po drugie te 750 mld euro to górny limit funduszu. Nie wiadomo, jaka rzeczywiście kwota zostanie wydatkowana, a co za tym idzie – jakie zobowiązania zostaną przez UE zaciągnięte – dodaje ekspert CAKJ.Jego zdaniem ryzyko związane z tym programem może być zupełnie inne – że zostanie wykorzystany w niewielkim stopniu, a to za sprawą olimpijskiego tempa, w jakim ma być realizowany program i warunków, jakimi został obwarowany. Nie będzie bowiem tak, że Komisja Europejska rozpocznie natychmiast po ratyfikacji porozumień przez parlamenty krajowe emisję obligacji wartości 750 mld euro. Środki z funduszu (a co za tym idzie – zaciągane przez KE pożyczki) będą wypłacane według potrzeb. Do końca roku każdy kraj członkowski ma przedstawić swój krajowy plan wydatków z tego funduszu według ściśle określonych kryteriów. Dziś nie wiemy, jaka skala potrzeb zostanie zgłoszona.Drugim wąskim gardłem może się okazać mechanizm weryfikacji wniosków. Ostateczną decyzję o przyznaniu pomocy na podstawie złożonych wniosków mają podejmować Komisja Europejska i… kwalifikowaną większością Rada UE, czyli europejskie stolice. Można sobie zatem wyobrazić ponowne rozgrzanie sporów między Północą a Południem i zablokowanie części wniosków. – To byłby fatalny scenariusz, który podważałby wartość tego mechanizmu – twierdzi Kędzierski.Trzecią przeszkodą może być wspomniane tempo realizacji projektów finansowanych z funduszu. – Obiektywnie duże środki trzeba zaplanować, wydać i rozliczyć w bardzo krótkim czasie, w praktyce do końca 2023 r. Każdy, kto przyglądał się realizacji inwestycji publicznych, w których na dodatek zaangażowane są podmioty samorządu terytorialnego, doskonale wie, że proces inwestycyjny trwa przeważnie znacznie dłużej. Oznacza to, że pieniądze z Funduszu Odbudowy mogą wspomóc głównie już rozpoczęte inicjatywy czy projekty, a nie całkiem nowe przedsięwzięcia – wskazuje ekspert CAKJ, dodając, że w chwili kryzysu może być też problem z zapewnieniem tzw. wkładu własnego.– W negatywnym scenariuszu może się okazać, że w rzeczywistości z funduszu zostaną wydatkowane stosunkowo niewielkie kwoty, do pokrycia których wystarczą wpływy z nowych podatków, bez potrzeby podnoszenia składek członkowskich – dodaje Marcin Kędzierski.A co w przypadku, gdy zmieni się „skład osobowy” UE – np. kilka kolejnych po Wielkiej Brytanii krajów opuści wspólnotę, czego na przestrzeni wielu lat wykluczyć nie można. Czy pozostałe będą musiały wziąć na siebie ich zobowiązania?– Z Unii Europejskiej nie wychodzi się ot tak, z dnia na dzień. Pamiętajmy, ile trwały negocjacje dotyczące brexitu. Jeżeli dojdzie do takiej, dziś hipotetycznej, sytuacji, warunki partycypacji w zobowiązaniach finansowych wobec funduszu będzie określała umowa wyjścia – twierdzi ekspert CAKJ. – Gdy dojdzie do emisji tych papierów, nie będzie problemów z ich uplasowaniem na rynku – dodaje.Na dziś powołanie Funduszu Odbudowy finansowanego wspólnotowym długiem jest rewolucyjną, ale wciąż jedynie polityczną decyzją. Najbliższe miesiące pokażą, na ile wspólnota europejska będzie w stanie nasycić te zapisy treścią finansową i stworzyć mechanizmy, by europejska solidarność nie pozostała w sferze deklaracji, nawet jeśli padają one na najwyższych szczeblach władzy.