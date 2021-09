Współpraca MasterCarda z PSP koncentruje się na uruchomieniu płatności zbliżeniowych Blikiem. Obecnie z Blika nie mogą korzystać klienci banków z innych krajów niż Polska - poinformował Polski Standard Płatności, operator sieci Blik, w odpowiedzi na pytania PAP.

"Współpraca PSP z MasterCard koncentruje się na uruchomieniu płatności zbliżeniowych Blik. Dzięki wykorzystaniu technologii tokenizacji MasterCard wspólnie stworzyliśmy rozwiązanie dające najlepsze możliwe płatności zbliżeniowe dla użytkowników - zarówno pod kątem wygody, jak i bezpieczeństwa. Obecnie banki wdrażają to rozwiązanie i będą je udostępniać swoim klientom. Już teraz z rozwiązania korzystać mogą klienci Banku Millennium" - napisano w odpowiedzi Polskiego Standardu Płatności, operatora sieci Blik, na pytania PAP.

PSP poinformował także, że wkrótce kolejne banki będą informować o udostępnieniu płatności zbliżeniowych poprzez Blika. Dodano, że płatności zbliżeniowe dostępne są nie tylko w Polsce, ale także wszędzie na świecie w terminalach z logo MasterCard.

To oznacza, że został spełniony jeden z celów, jakie postawiły sobie MasterCard i PSP w grudniu 2018 roku, kiedy to została nawiązana strategiczna współpraca między obiema firmami. W październiku 2019 r. doszło do podpisania umowy, na mocy której MasterCard stał się udziałowcem PSP - obok sześciu polskich banków. MC, jak to zostało ujawnione w 2020 r., za udziały w spółce zapłacił ponad 83 mln zł.

W momencie zawiązania współpracy miedzy spółkami stawiane były jednak inne cele. Jak czytamy na stronach Blika, w momencie ogłoszenia zawarcia porozumienia Dariusz Mazurkiewicz, prezes PSP mówił, że jest to "początek drogi do oferowania płatności Blikiem użytkownikom mobilnych aplikacji bankowych na całym świecie".

"Blikiem nie mogą dziś płacić klienci banków w innych krajach poza Polską. Widzimy zainteresowanie polskim rozwiązaniem wśród instytucji finansowych poza Polską, jednak obecnie zbyt wcześniej jest mówić o konkretnych planach i efektach rozmów, jakie w tej sprawie są prowadzone. Będzie to kolejny krok po tym, jak Blik będzie rozwiązaniem płatniczym dostępnym u odpowiednio szerokiej grupy merchantów" - stwierdzono w odpowiedzi PSP na pytania PAP.

Jednocześnie PSP przypomniał, że spółka nawiązuje kolejne partnerstwa z globalnymi operatorami płatności, takimi jak Adyen czy PPRO, dzięki czemu użytkownicy Blika mogą płacić w zagranicznych sklepach internetowych.

"Obecnie już blisko 4 proc. transakcji w ecommerce rozliczanych jest przez globalnych operatorów płatności. Wciąż prowadzimy rozmowy z kolejnymi międzynarodowymi operatorami płatności, co przekładać się będzie na zwiększenie sieci akceptacji Blika w globalnym ecommerce" - napisano w odpowiedzi PSP.

Z danych firmy wynika, że w II kw. 2021 r. użytkownicy Blika zrealizowali 176 mln transakcji o wartości 24 mld zł. Spośród wszystkich transakcji 25,5 mln stanowiły przelewy na telefon, których liczba wzrosła o 187 proc. w stosunku do II kw. 2020 r. Na koniec II kw. 2021 r. użytkowników Blika było 8 mln, czyli o 50 proc. więcej niż rok wcześniej.

