Współpraca Polski i Korei Południowej ma poruszyć dwa kontynenty

Polska i Korea to państwa partnerskie i ich współpraca będzie katalizatorem ogromnej zmiany, która poruszy oba nasze kontynenty - mówili zgodnie premier Republiki Korei Han Duck-soo oraz prezydent Andrzej Duda.

Premier Republiki Korei przypomniał, że "Polska jest pierwszym krajem w Europie Środkowej, do którego weszły firmy koreańskie".

Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że w 2022 r. obroty handlowe pomiędzy Polską a Republiką Korei osiągnęły rekordową wartość 10 mld dolarów.

Na polskim rynku działa 600 firm koreańskich, w tym ponad 100, które zajmują się produkcją przemysłową.

Han Duck-soo w Krynicy-Zdroju podczas otwarcia Forum Polsko-Koreańskiego, zaznaczył, że "to Forum omawia szereg tematów dotyczących gospodarki i bezpieczeństwa w Europie Środkowej i Wschodniej".

"Jest to jedyne takie forum, gdzie spotykają się przedstawiciele polityki i biznesu obu naszych krajów, razem omawiają kluczowe projekty dotyczące współpracy bilateralnej, a także wyzwania globalne" - przypomniał. Ocenił, że to Forum jest "niezwykle znaczące"; odbywa się także "w ważnym czasie".

Polska jest ważnym krajem partnerskim dla Korei

"W tej chwili Polska jest ważnym krajem partnerskim dla Korei. Pracujemy blisko i podpisaliśmy w ubiegłym roku największy kontrakt obronny. Nasz handel dwustronny dobrze się rozwija, pomimo takich trudności, jak pandemia Covid -19 i niestabilność geopolityczna" - wskazywał.

Han Duck-soo zwrócił również uwagę na współpracę dotyczącą importu wieprzowiny z Polski.

"Kiedy polski rząd określi dokładne miejsce importu drobiu, wtedy również otworzymy nasz rynek szeroko" - zaznaczył.

Wskazał ponadto, że współpraca polsko-koreańska obejmuje również kulturę, bezpieczeństwo, infrastrukturę, technologię, a także przemysł obronny i budownictwo.

"Wielkość inwestycji Korei w Polsce pokazuje, że możemy zabezpieczyć łańcuchy dostaw i współpracować pomimo konkurencji" - podkreślił.

"Zbudowaliśmy w ciągu ostatnich trzydziestu lat silne partnerstwo. Teraz czas na to, abyśmy wykorzystali wzajemne zaufanie i spojrzeli na kolejne trzy dekady w partnerstwie. W szczególności skupiamy się na gospodarkach zielonych i lokalnych. W oparciu o nasze doświadczenie, będziemy mogli włączyć się także w działania mające na celu odbudowę Ukrainy" - mówił Han Duck-soo.

Podkreślił również, że "ten rok zostanie zapamiętany jako jeden z najważniejszych, jeżeli chodzi o rozwój relacji bilateralnych między Polską a Koreą". "Wiemy, że dzięki sile woli możemy przesuwać góry, dlatego nasza współpraca będzie katalizatorem ogromnej zmiany, która poruszy oba nasze kontynenty" - powiedział.

Wskazał także, że Korei zależy, aby Polska - kluczowy kraj w Europie Środowo-Wschodniej, brat i kluczowy partner ekonomiczny - wesprze World Expo 2030 w Busan w Korei.

Rekordowe obroty handlowe pomiędzy Polską a Republiką Korei

Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że - według wstępnych danych za 2022 rok - obroty handlowe pomiędzy Polską a Republiką Korei osiągnęły rekordową wartość 10 mld dolarów.

Prezydent zwrócił uwagę, że Republika Korei jest pierwszym inwestorem azjatyckim w Polsce. "Obecnie na naszym rynku działa ponad 550 południowokoreańskich firm, w tym największe korporacje koreańskie, takie jak LG czy Samsung" - powiedział Duda.

Zaznaczył, że "jeżeli chodzi o współpracę gospodarczą po 1989 roku Republika Korei jest absolutnie jednym z naszych najbliższych i najbardziej rozpoznawalnych partnerów spośród krajów azjatyckich".

"Krótko mówiąc, robimy interesy z przedstawicielami Republiki Korei, śmiało można mówić, od dziesięcioleci" - podkreślił prezydent.

"Cieszymy się, że kraj, z którym śmiało możemy powiedzieć, że jesteśmy zaprzyjaźnieni, inwestuje w Polsce coraz więcej na rozpoznawalnym, znanym sobie rynku, którego specyfika jest w Korei czymś bliskim, jeżeli chodzi generalnie o rynek europejski" - wskazywał Andrzej Duda.

Zaznaczył, że "to, co łączy nasze narody, to przywiązanie do wartości i zasad".

"Polska postrzega Republikę Korei jako państwo podobnie myślące w tym zakresie, jako partnera stabilnego i wiarygodnego" - podkreślił prezydent.

"Spotykamy się w Krynicy-Zdroju, miejscowości nie tak bardzo oddalonej od naszej wschodniej granicy, za którą dzisiaj, niestety, trwa wojna. Agresja rosyjska na Ukrainie, w sąsiednim dla nas kraju, mogła wzbudzić obawy co, do atrakcyjności Polski jako miejsca docelowego dla inwestycji zagranicznych. Chciałbym zapewnić naszych koreańskich partnerów, że stabilne fundamenty polskiej gospodarki oraz nasze członkostwo w kluczowych organizacjach międzynarodowych i sojuszach obronnych zapewniają bezpieczne środowisko sprzyjające rozwojowi gospodarczemu" - podkreślił prezydent.

