Współpraca Polskich Elektrowni Jądrowych z samorządami ws. budowy elektrowni jądrowej

Pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, prezes spółki Polskie Elektrownie Jądrowe oraz przedstawiciele samorządów wzięli udział w piątek w starostwie w Wejherowie w rozmowach dot. przyszłości regionu w związku z budową elektrowni jądrowej.

Jak podała spółka, ze strony samorządów w spotkaniu udział wzięli sygnatariusze "Porozumienia o współpracy", czyli dziesięć lokalnych samorządów reprezentujących powiaty: wejherowski, pucki i lęborski, a także gminy wiejskie: Choczewo, Gniewino, Krokowa, Łęczyce, Nowa Wieś Lęborska, Wicko i jedną miejską - miasto Łeba. Według PEJ tematami rozmów był status projektu, plany spółki na najbliższe miesiące oraz oczekiwania strony społecznej.

Polskie Elektrownie Jądrowe w grudniu 2021 r. poinformowały, że lokalizacja "Lubiatowo-Kopalino", na terenie gminy Choczewo w powiecie wejherowskim została wskazana jako preferowane miejsce posadowienia pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej.

"Na terenie województwa pomorskiego, a zwłaszcza gmin lokalizacyjnych realizowane będą największe inwestycje energetyczne w kraju, takie jak morskie farmy wiatrowe czy właśnie elektrownia jądrowa. To czego podejmiemy się wspólnymi siłami skalą i rozmachem trudno porównać z jakimkolwiek innym programem realizowanym w ostatnim półwieczu - a w tej części kraju może nawet od powstania Gdyni, która stała się dla Polski oknem na świat. Niewątpliwie realizacja tych ambitnych planów przełoży się na szybki rozwój regionu i stanowi szansę zarówno dla mieszkańców, jak i lokalnego biznesu. Dlatego zależy nam na bliskiej współpracy z samorządami, żeby móc zrozumieć nawzajem swoje oczekiwania i wypracować plan wspólnych działań" - powiedział pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski, cytowany w komunikacie spółki.

"Zależy nam na tym, by cały proces inwestycyjny w projekcie pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce był od samego początku prowadzony w sposób transparentny, odpowiedzialny i w dialogu z interesariuszami, w tym przede wszystkim z włodarzami i społecznością lokalną" - zaznaczył prezes PEJ Tomasz Stępień.

Jak podała spółka, zobowiązała się ona do kontynuacji działań informacyjnych i edukacyjnych związanych z realizowanym projektem w tym m.in. organizacji spotkań informacyjnych dla mieszkańców gmin lokalizacyjnych i ościennych.

PEJ poinformowała także, że jeszcze w marcu złoży do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska Raport o oddziaływaniu na środowisko, na podstawie którego lokalizację "Lubiatowo-Kopalino", jako preferowane miejsce dla elektrowni jądrowej.

Zgodnie z Programem Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ) Polska planuje budować nowoczesne, ale sprawdzone i duże reaktory typu PWR. W Polityce Energetycznej Polski do 2040 r. zakłada się, że w 2033 r. uruchomiony zostanie pierwszy blok polskiej elektrowni jądrowej o mocy ok. 1-1,6 GW. Kolejne bloki będą wdrażane co dwa-trzy lata, a cały program jądrowy zakłada budowę sześciu bloków o mocy do 9 GW.

