Współprzewodnicząca Zielonych: Zobowiązania międzynarodowe w sprawie energetyki jądrowej będą utrzymane

Jesteśmy sobie w stanie poradzić bez energii jądrowej, ale wszystkie zobowiązania międzynarodowe, które zostały poczynione przez obecny rząd, będą utrzymane – zapewniła w niedzielę w Poznaniu współprzewodnicząca Partii Zieloni Urszula Zielińska.

W czasie niedzielnej konferencji prasowej przygotowanej z okazji odbywającej się w Poznaniu rady krajowej ugrupowania współprzewodnicząca Zielonych, posłanka KO Urszula Zielińska, pytana o najważniejszy z projektów, jaki jej partia chce zrealizować w nadchodzącej kadencji parlamentu wskazała na transformację energetyczną.

Pytana o kwestię budowy w Polsce elektrowni atomowych przyznała, że Zieloni - odmiennie od swoich koalicjantów - uważają energetykę jądrową za "już niepotrzebną" w Polsce.

"Na szczęście mamy dzisiaj wiele technologii alternatywnych. Mamy modele energetyczne dla Polski, które mówią, że jesteśmy sobie w stanie poradzić bez energii jądrowej. Ale - chcę to bardzo jasno podkreślić - wszystkie zobowiązania, które zostały poczynione przez obecny rząd, zobowiązania międzynarodowe, będą utrzymane i to podkreślam jako posłanka Zielonych" - zapewniła.

Dodała, że Koalicja Obywatelska zobowiązała się do przygotowania dokładnego planu finansowania energetyki jądrowej.

"Bo tego planu nie przygotował rząd Prawa i Sprawiedliwości przez osiem lat i nie wiemy, co kryje się za tymi zobowiązaniami, za tym planem, więc do tego się zobowiązaliśmy jako KO, że taki plan finansowania zostanie przygotowany i tego się trzymamy" - podkreśliła Zielińska.

Współprzewodnicząca partii, pytana o to, czy Zieloni zaakceptowaliby kandydaturę wiceszefowej PSL Urszuli Pasławskiej na stanowisko ministra ochrony środowiska zaznaczyła, że "na razie to są wszystko nieoficjalne informacje".

"Jeszcze nie ma tych decyzji personalnych. Myślę, że to jest kolejny krok, który za chwilę nastąpi. Musimy przede wszystkim podpisać umowę koalicyjną, w której są zadania, priorytety dla tego nowego rządu. Personalia to sprawa ważna, ale drugorzędna" - podkreśliła posłanka.

Posłanka Małgorzata Tracz wśród najważniejszych projektów, jakie jej partia chce zrealizować w nadchodzącej kadencji parlamentu wymieniła zakaz prowadzenia hodowli zwierząt na futra, rozwiązania zwiększające ochronę drzew w miastach, wstrzymanie odstrzału dzików w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się ASF, projekt dotyczący ustawy o ochronie klimatu, a także zwiększenia ochrony lasów przed wycinką.

"Te pięć projektów czeka na rozpatrzenie i ja szczerze wierzę, że obecne partie demokratyczne, które formułują rząd, potraktują to jako priorytety, a my jako Zieloni zrobimy wszystko, by przekonać nasze koleżanki i kolegów z ław sejmowych do zajęcia się szybko - w ciągu sześciu miesięcy - tymi właśnie projektami" - powiedziała.

W październikowych wyborach parlamentarnych, w ramach Koalicji Obywatelskiej, Zieloni uzyskali trzy mandaty sejmowe.