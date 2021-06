Wśród inwestujących z zagranicy w polski dług dominowały instytucje z Azji

Na koniec ubiegłego roku udział inwestorów krajowych w długu Skarbu Państwa wynosił 83,9 proc., a zagranicznych 16,1 proc. W tej ostatniej grupie dominowali inwestorzy instytucjonalni z Azji, głównie z Japonii – wynika z informacji Ministerstwa Finansów.

W poniedziałek Ministerstwo Finansów opublikowało "Dług publiczny. Raport roczny 2020".

Wynika z niego, że w zeszłym roku dług Skarbu Państwa wyniósł 1 097,5 mld zł, z czego dług zagraniczny miał wartość 266 mld zł (wzrósł o 9,1 mld zł), zaś dług krajowy wynosił 831,5 mld zł (po wzroście o 115 mld zł).

W długu krajowym największy udział miał krajowy sektor bankowy.

W rękach polskich banków było aż 430,5 mld zł (wzrost o 125,4 mld zł w stosunku do 2019 r.). Druga grupa to polskie firmy ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne i instytucje rządowe i samorządowe, czyli krajowy sektor pozabankowy. Te instytucje miały dług SP o wartości 267,1 mld zł (co oznacza wzrost o 13,1 mld zł). Na trzecim miejscu znaleźli się inwestorzy zagraniczni, czyli nierezydenci, którzy posiadali polskie papiery skarbowe o wartości 133,8 mld zł, co oznacza spadek o 23,6 mld zł.



"W 2020 r. w strukturze zadłużenia w krajowych SPD wobec nierezydentów dominowali inwestorzy instytucjonalni - banki centralne i instytucje publiczne - 22,4 proc., fundusze inwestycyjne - 20 proc., fundusze emerytalne 15,2 proc., zakłady ubezpieczeniowe - 15 proc." - napisano w raporcie MF.



Z danych MF wynika, że największą grupę inwestorów zagranicznych na krajowym rynku papierów skarbowych stanowiły instytucje azjatyckie.

"W 2020 r. największy udział w zadłużeniu w krajowych SPW mieli nierezydenci z Azji - 51 proc., oraz krajów strefy euro - 32,7 proc. Kraje z Europy spoza UE - 5,1 proc. Inne regiony to 11,2 proc." - napisano w raporcie MF.

Duży udział inwestorów zagranicznych na rynku krajowych papierów wartościowych to zasługa instytucji z Japonii - miały one w rękach 35,6 proc. obligacji i bonów skarbowych, które są w posiadaniu inwestorów zagranicznych. Na drugim miejscu z udziałem 11,6 proc. byli inwestorzy z Luksemburga, na trzecim - z Holandii (10,4 proc.). W czołówce byli jeszcze inwestorzy z Irlandii (7,3 proc.), Niemiec (6,9 proc.) i Wielkiej Brytanii (6,1 proc.).

