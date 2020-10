Wśród MŚP mało kto wierzy w powrót koniunktury w tym roku

Piąta edycja badań Barometr Covid-19 zrealizowana pod koniec września 2020 pokazuje, że właściwie nie ma już przedsiębiorców, którzy wierzą, że koniunktura w ich branży powróci jeszcze w tym roku (tylko 1,7 proc. wskazań). Zdecydowana większość zapytanych – 53 proc. – uważa, że nastąpi to w ciągu 2-3 lat, a 20 proc. w ogóle nie liczy na rekonwalescencję branży. Tak pesymistycznych prognoz przedstawiciele MŚP nie wysuwali od początku pandemii w Polsce – wskazuje Europejski Fundusz Leasingowy.

Natomiast ponownie w branży budowlanej jest najoptymistyczniej. Tu najwięcej przedsiębiorców ze wszystkich branż uważa, że pandemia nie wpłynie na ich firmę (44 proc.) i najmniej tych, którzy wskazują na negatywne oddziaływanie pandemii na biznes (51 proc.).W badaniu Barometr Covid -19 przedsiębiorcy ocenili również wpływ kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa na kondycję branży. W porównaniu z czerwcem we wrześniu 2020 znacznie spadł odsetek optymistów – z 24 proc. do 13 proc. Jednocześnie nie przełożyło się to na wzrost odsetka pesymistów (wzrost o 0,5 pkt. proc. do 39 proc.).Barometr Covid-19 to dodatkowe badanie towarzyszące Barometrowi EFL, zapoczątkowane w marcu 2020 roku w celu diagnozy wpływu pandemii koronawirusa na przedsiębiorstwa z sektora MŚP. Badanie jest realizowane co miesiąc.Aktualna, piąta edycja, odbyła się w dniach 14-28 września 2020 roku. Badania zrealizowano na próbie 600 firm MŚP na zlecenie EFL.