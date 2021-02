Wśród najważniejszych inwestycji Urzędu Morskiego w Szczecinie pogłębienie toru wodnego

Prace przy pogłębieniu toru wodnego Szczecin – Świnoujście i poprawa infrastruktury w małych portach – to niektóre z ważniejszych inwestycji Urzędu Morskiego w Szczecinie, które będą prowadzone w 2021 r.

Wśród najważniejszych inwestycji, które będą kontynuowane w br. jest modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 metra - poinformował Urząd Morski w Szczecinie.

W 2021 r. trwać tam będą prace pogłębiarskie, a urobek będzie odkładany w formie wysp na Zalewie Szczecińskim. Planowane są dalsze prace przy formowaniu wysp i ich obrzeży. W ramach projektu wykonywana jest również modernizacja obiektów Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie. W tym roku realizowane będą prace wykończeniowo - instalacyjne oraz roboty związane z zagospodarowaniem terenu. Inwestycja na terenie Bazy ma zostać zakończona w pierwszym półroczu 2022 r.

Kolejną istotną inwestycją jest poprawa infrastruktury w małych portach: Mrzeżyno, Niechorze, Lubin i Trzebież. Całkowity koszt projektu wynosi prawie 45,9 mln zł, z czego blisko 34,4 mln zł to unijne dofinansowanie. Inwestycje obejmują przebudowę falochronu zachodniego i wschodniego wraz z umocnieniem brzegowym wschodnim w Mrzeżynie, rozbudowę pomostu rybackiego w Niechorzu, przebudowę nabrzeża południowego w basenie rybackim w morskim porcie w Lubinie i przebudowę nabrzeża postojowego rybackiego w basenie nr 1 oraz nabrzeża postojowego rybackiego w basenie nr 2 w Trzebieży.

W pierwszej połowie 2021 r. ma zakończyć się zakup jednostek pływających służących poprawie bezpieczeństwa, który jest współfinansowany przez UE. W ramach przedsięwzięcia już zakupiono dwie łodzie pneumatyczne służące do kontroli oznakowania nawigacyjnego, inspekcji i kontroli oraz współdziałania w akcjach ratowniczych, a także łódź hydrograficzną do prowadzenia pomiarów batymetrycznych i monitorowania głębokości. W 2021 r. natomiast urząd planuje kupić stawiacz pław przeznaczony do obsługi pływającego oznakowania nawigacyjnego oraz jednostkę z refulatorem, do eliminowania wypłyceń i utrzymania bezpiecznych głębokości na torach wodnych. Wartość projektu wynosi prawie 18,3 mln zł, z czego 85 proc. środków to unijne dofinansowanie.

W ramach wieloletniego Programu Ochrony Brzegów Morskich w br. planowane jest m.in. wykonanie sztucznego zasilania plaży w Ustroniu Morskim i Kołobrzegu, budowa opasek brzegowych w Międzywodziu i Kołobrzegu, zabezpieczenie zatoki erozyjnej w Jarosławcu, wymiana ostróg w Dziwnowie oraz laserowe skanowanie brzegu. Wartość prac w tym roku to ponad 15 mln zł.

Ze środków budżetowych urzędu zostaną wykonane zjazd techniczny na plażę oraz sztuczne zasilanie w Międzyzdrojach.

Z kolei w ramach programu Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2019 - 2028 w br. będzie realizowane m.in. bieżące utrzymanie pól refulacyjnych, prace czerpalno - refulacyjne na torze podejściowym do Świnoujścia i torze wodnym Świnoujście - Szczecin, budowa ostrogi na polu D, prace remontowe na ostrodze palisadowej w Karsiborze i remont pierwszej bramy torowej. W br. na ten cel przeznaczone jest ok. 15 mln zł.