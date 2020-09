Wśród przedsiębiorców powiało lekkim optymizmem

Branża leasingowa jest ściśle powiązana z nastrojami i skłonnością inwestycyjną przedsiębiorstw. Najnowsze analizy Santander Leasing co prawda nie świadczą o zdecydowanym ożywieniu, ale na pewno dają podstawy do umiarkowanego optymizmu co do kolejnych miesięcy w tym obszarze.

Z analiz Santander Leasing wynika, że w okresie ostatnich 5 miesięcy głównymi sektorami wnioskującymi o odroczenie był transport, przetwórstwo przemysłowe oraz handel.

Na kolejnych pozycjach uplasowała się działalność naukowa, hotelarstwo oraz budownictwo.

Najmniejsza liczba wniosków została zarejestrowana w edukacji, górnictwie oraz energetyce.