WSSE kupiła 54 ha gruntów od miasta Brzeg

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Invest-Park kupiła od miasta Brzeg 54 ha gruntów na inwestycje. Jak poinformował PAP wiceprezes WSSE Krzysztof Drynda, koszt zakupu to 8,7 mln złotych. Dodatkowo WSSE chce zainwestować w uzbrojenie terenu 35 mln złotych.

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "INVEST-PARK" zakupiła w Brzegu ponad 54 ha terenu. Grunty znajdujące się przy ul. Małujowickiej (tzw. Zielonka) zostaną przygotowane pod przyszłe inwestycje. Lokalizacja jest jednym z największych kompleksów inwestycyjnych na Opolszczyźnie.

WSSE na zakupionym gruncie planuje m.in. budowę drogi, która doprowadzona zostanie do poszczególnych gruntów w obrębie kompleksu inwestycyjnego. W pierwszym kwartale przyszłego roku ruszy budowa hali produkcyjno-magazynowej.



-Brzeg zaliczony został do miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze, jednak posiada on potencjał i stanowi atrakcyjną lokalizację dla inwestorów. Stąd tak duże zaangażowanie z naszej strony. To właśnie tu powstanie jedna z sześciu budowanych przez nas hal, gotowych obiektów dostępnych pod wynajem, leasing lub sprzedaż - powiedział Krzysztof Drynda, wiceprezes Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Docelowy koszt inwestycji, jakie zamierza ponieść na zakupionym terenie WSSE Invest-Park, jest szacowany na 35 mln złotych.