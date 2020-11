Wszystkie wnioski woj. małopolskiego w drugim etapie programu Kolej Plus

Wszystkie pięć wniosków zgłoszonych przez województwo małopolskie zostało zakwalifikowanych do drugiego etapu rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus. Łączna szacowana ich wartość przekracza 1,5 mld zł.

Województwo małopolskie złożyło pięć wniosków do rządowego programu. Są to budowy nowych połączeń: Kraków - Myślenice, Kraków - Niepołomice, Kraków - Olkusz oraz rewitalizacje: linii kolejowej nr 97 na odcinku Sucha Beskidzka - Żywiec (usprawnienie połączenia Kraków - Żywiec) i linii kolejowej nr 108 i 110 na odcinku Gorlice - Jasło (usprawnienie połączenia Kraków - Jasło).

Pierwszym z małopolskich projektów wskazanych do programu Kolej Plus była budowa nowej linii kolejowej łączącej podkrakowskie Myślenice ze stolicą regionu, Krakowem.

Burmistrz Myślenic Jarosław Szlachetka ocenił w maju, że miasto to jest jednym z największych ośrodków w Polsce bez dostępu do infrastruktury kolejowej a najbliższy przystanek kolejowy znajduje się w odległości około 15 km. Połączenie kolejowe do Krakowa - wskazał - będzie także alternatywą dla zakorkowanej Zakopianki.

W zeszłym roku samorząd województwa małopolskiego, miasta Kraków i Myślenice oraz gminy Siepraw i Świątniki Górne wybrały firmę, która opracuje koncepcję z elementami studium wykonalności dla nowej linii kolejowej między Krakowem i Myślenicami. Ma ona przebiegać od Krakowa, przez Świątniki Górne, Siepraw do Myślenic. Pomysł takiego połączenia pojawił się jeszcze przed wojną; potem był rozważany w latach 70., a następnie został zarzucony.

Prezes PKP Polskich Linii Kolejowych Ireneusz Merchel poinformował we wtorek, że do drugiego etapu Programu Kolej Plus zakwalifikowało się w sumie 79 projektów o wartości ponad 30 mld zł, spośród 96 wstępnie zgłoszonych. Nie wszystkie z tych projektów zostaną zrealizowane, ponieważ budżet programu to 6,6 mld zł.

O tym, które z nich przejdą do ostatniego etapu, polegającego na ogłaszaniu przetargów i wyborze wykonawców, zdecydują analizy, po tym jak samorządy przygotują wstępne studia planistyczno-prognostyczne. Jednym z warunków realizacji projektu będzie deklaracja uruchomienia minimum czterech par pociągów na dobę na nowej lub zmodernizowanej linii.

Kolej Plus zakłada realizację inwestycji liniowych, tj. modernizację istniejących lub budowę nowych linii kolejowych oraz inwestycje punktowe, np. budowę nowych przystanków, mijanek czy łącznic kolejowych. Inwestycje mają być sfinansowane w 85 proc. ze środków Programu, a w 15 proc. ze środków pochodzących z samorządów. Realizację Programu Kolej Plus zaplanowano do 2028 r.

Głównym celem programu jest przywrócenie połączeń do miast liczących powyżej 10 tys. mieszkańców, które obecnie nie mają dostępu do kolei.

Realizatorem programu będzie spółka PKP Polskie Linie Kolejowe. Działania mają prowadzić samorządy, łączące się w zależności od przebiegu inwestycji w większe grupy, we współpracy z PLK.