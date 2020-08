"Wszystko wskazuje, że przed nami w gospodarce jest wiele niedobrych zdarzeń"

Wszystko wskazuje na to, że przed nami w gospodarce jest wiele niedobrych zdarzeń, nie wiadomo jak będzie przebiegał kryzys - mówił w piątek wicepremier, szef MAP Jacek Sasin. Jego zdaniem wypłata 13-tej i 14-tej emerytury jest lepsza dla emerytów niż zwolnienie emerytur z PIT.

Wicepremier, minister aktywów państwowych pytany był w piątek w TVP Info m.in. o obecną sytuację gospodarczą naszego kraju.

"Na pewno ta sytuacja jest skomplikowana, bo cały czas jesteśmy w pandemii koronawirusa, mamy za sobą zatrzymanie gospodarki (...). To nie pozostało bez wpływu na kondycję naszej polskiej gospodarki i nie pozostało bez wpływu również na stan finansów publicznych" - mówił minister.

Powiedział, że trzeba było zaangażować ogromne środki, aby uratować miejsca pracy, firmy, które mogłyby zniknąć z rynku.

"Dzisiaj mielibyśmy do czynienia z gigantyczną plagą bezrobocia, a tak mamy najnowsze dane, które mówią, że to bezrobocie jest na poziomie 6 proc. Więc w dalszym ciągu jesteśmy na tle Europy krajem, który znakomicie radzi sobie z tą trudną sytuacją" - zaznaczył.



Podkreślił, że nie należy jednak wpadać w euforię. "Wszystko wskazuje na to, że przed nami jeszcze bardzo wiele niedobrych zdarzeń w gospodarce. Trudno w tej chwili przewidzieć, jak ten kryzys będzie w dalszym ciągu przebiegał" - zastrzegł.

Dodał, że nie wszystko zależy od nas, bowiem żyjemy z zglobalizowanej gospodarce, a w Europie łączą nas więzy gospodarcze z innymi krajami UE, w których sytuacja jest znacznie bardziej skomplikowana niż w Polsce. Będzie ona miała wpływ na to, jak kryzys będzie przebiegał w naszym kraju.

Pytany był także, czy mimo tej trudnej sytuacji uda się zrealizować np. postulaty większości opozycji, jak podwyższenie kwoty wolnej od podatku, czy emerytury bez podatku - postulaty, jak wskazał prowadzący program, o których mówił prezydent Andrzej Duda.

"Emerytura bez podatku jest na pewno ciekawym postulatem, ale nasze rozwiązania, które przyjęliśmy są zdecydowanie bardziej korzystne dla emerytów. Mówię tutaj przede wszystkim o 13-tej emeryturze i zapowiedzianej również przez nasz rząd, przez PiS, 14-tej emeryturze już w roku przyszłym, która miałaby trafić do kieszeni emerytów i rencistów" - odpowiedział wicepremier.

Jego zdaniem są to rozwiązania lepsze, ponieważ premiują tych, którzy mają najniższe świadczenia. "Emerytura bez podatków będzie powodowała, że ci, którzy mają najniższe świadczenia zyskaliby stosunkowo mało, natomiast wraz z rosnącym świadczeniem, ten zysk dla świadczeniobiorcy byłby coraz większy" - tłumaczył wicepremier. Ocenił, że wprowadzenie 13-tej emerytury w równej wysokości jest rozwiązaniem dużo bardziej sprawiedliwym.

Minister odniósł się także do zarzutów opozycji, że rząd podnosi podatki i wprowadza nowe. "Te zarzuty mnie bulwersują" - odparł. Powiedział, że formułują je przedstawiciele partii, które rządziły, kiedy podatki w Polsce rzeczywiście rosły. Wskazał na wzrost stawki VAT z 22 proc. na 23 proc.

Podkreślił, że symboliczny dzień wolności podatkowej przesunął się za rządów PiS i jest znacznie wcześniej, a CIT został obniżony w sposób "absolutnie rekordowy" z 19 proc. na 15 proc., a potem na 9 proc.

"To jest skala obniżki, której współczesna Europa nie zna" - podkreślił. Wskazał też na obniżenie o 1 pkt proc. podatku PIT i zerowy PIT dla młodych, którzy wchodzą na rynek pracy.