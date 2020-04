WUP: Duże zainteresowanie podlaskich firm pomocą w walce ze skutkami gospodarczymi epidemii

Około tysiąca e-maili dziennie z zapytaniami o to, jak można skorzystać z pomocy finansowej w związku ze skutkami gospodarczymi koronawirusa, dostaje Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku - poinformował w środę PAP wicedyrektor tego urzędu Hubert Ostapowicz.

Firmy zgłaszają szczegółowe pytania, opisują swoje konkretne przypadki i pytają, jak mogą skorzystać z pomocy finansowej. Chodzi o środki, które mogą otrzymać za pośrednictwem urzędów pracy w ramach tzw. Podlaskiego Pakietu Gospodarczego na wsparcie dofinasowania wynagrodzenia pracowników.

Podlaski Pakiet Gospodarczy to głównie środki z UE z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP)2014-2020 i krajowe, które mają pomóc firmom przetrwać kryzys w związku z koronawirusem. Pakiet ogłaszał w ostatnich dniach marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki.

Pomoc w ramach pakietu dla podlaskich mikro-, małych i średnich firm ma ruszyć w najbliższych dniach - poinformował w środę wicedyrektor WUP dr Hubert Ostapowicz.

WUP uruchomił specjalny numer telefonu (85 7497247) dla przedsiębiorców, by mogli uzyskiwać tam potrzebne im informacje jak z pomocy skorzystać. Pytania można też wysyłać e-mailem: tarcza@wup.wrotapodlasia.pl.

WUP poinformował w komunikacie na swojej stronie internetowej, że na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników, z UE, z dwóch programów operacyjnych: RPOWP i POWER na wsparcie podlaskich firm jest przeznaczona kwota 117,5 mln zł.

Wartość całego ogłoszonego dotąd Podlaskiego Pakietu Gospodarczego to 142 mln zł( 72 mln zł na wsparcie wynagrodzeń i 70 mln zł na preferencyjne pożyczki).

Ostapowicz przypomniał, że wsparcie może dostać przedsiębiorca, który wykaże spadek obrotów w okresie dwóch kolejnych miesięcy w 2020 r. w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 r.

Wsparcie z RPOWP można dostać na pracowników powyżej 30-ego roku życia, bo ta grupa stanowi większość wśród zatrudnionych, zaś wsparcie do zatrudnienia młodszych pracowników będzie możliwe z programu POWER. "A zatem przedsiębiorca będzie mógł złożyć wniosek zarówno na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń zarówno pracowników poniżej 30 roku życia, jak i pracowników w wieku 30 lat i więcej" - poinformował Ostapowicz w przekazanej PAP informacji.

WUP przypomina, że kwota pomocy do zatrudnienia będzie zależała od skali spadku obrotów i liczby zatrudnianych pracowników (wskazano progi co najmniej 30 proc. spadku obrotów, 50-70 proc., co najmniej 80 proc.) Wsparcie można uzyskać na trzy miesiące, po okresie wsparcia firma ma obowiązek utrzymać zatrudnienie. Osoba prowadząca działalność gospodarczą, która skorzysta ze wsparcia, również będzie musiała kontynuować działalność.

Wnioski - drogą elektroniczną - firmy mają składać do powiatowych urzędów pracy w odpowiedzi na ogłaszane przez te urzędy nabory. Formularz wniosku będzie dostępny na portalu: www.praca.gov.pl - podał WUP. "Nabory będą ogłaszane w pierwszej połowie kwietnia" - poinformował Wojewódzki Urząd Pracy.

Już wcześniej informowano, że pomoc z podlaskiego pakietu nie wyklucza wsparcia z antykryzysowej tarczy rządowej. Ostapowicz powiedział, że firmy mają wiele pytań i je zadają, bo pomoc, z której mogą skorzystać w wielu miejscach "zazębia się" i trudno im się jeszcze w tych uregulowaniach zorientować.