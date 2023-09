Wybory będą nas kosztować zwiększenie dziury budżetowej

Bez względu na wynik wyborów ekonomiści BNP Paribas spodziewają się zwiększenia deficytu w 2024 roku. Z kolei stopy procentowe będą dalej obniżane do poziomu 5 proc. na koniec pierwszego kwartału 2024 roku. To sprawi, że podwyższona inflacja pozostanie z nami na dłużej.

BNP Paribas prognozuje stagnację polskiej gospodarki w 2023 roku, ale spodziewa się odbicia w 2024 roku na poziomie 3 proc., głównie dzięki wzrostowi konsumpcji gospodarstw domowych.

Wrześniowa obniżka stóp procentowych przez Narodowy Bank Polski (NBP) zwiększa niepewność, a ryzyka związane z napiętym okresem wyborczym mogą wpłynąć na kurs złotego.

Wedle prognozy BNP Paribas inflacja w Polsce pozostanie powyżej celu inflacyjnego nawet jeszcze w 2025 roku, a wyniesie wówczas 4 proc.

Po wyborach deficyt budżetu na 2024 rok może okazać się większy, niezależnie od tego, kto wygra, bo w kampanii partie licytują się na to, która więcej obieca.

Odblokowanie unijnych środków z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) po wyborach może mieć kluczowe znaczenie przede wszystkim dla poprawy kondycji złotego, wsparcia transformacji cyfrowej oraz redukcji emisyjności gospodarki.

BNP Paribas zakłada stagnację polskiej gospodarki w 2023 roku (wzrost PKB o 0,0 proc.) i odbicie w 2024 roku na poziomie 3 proc., głównie za sprawą wyraźnie rosnącej konsumpcji gospodarstw domowych.

Wrześniowa obniżka stóp NBP potencjalnie zwiększa niepewność

Jak wskazują analitycy BNP Paribas, ryzyka w dół pozostają jednak jak najbardziej realne, gdyż jesteśmy obecnie w napiętym okresie wyborczym, który m.in. może wzmagać presję na kurs złotego. Tymczasem nasza waluta już znajduje się w fundamentalnie trudnej sytuacji po niespodziewanej obniżce stóp procentowych we wrześniu.

Chociaż ich zdaniem ciężko znaleźć uzasadnienie ekonomiczne tej decyzji, to Rada Polityki Pieniężnej (RPP) mogła zdecydować się na tę obniżkę, ponieważ materializacja prognoz NBP zakładałaby bardzo wysokie realne stopy procentowe w 2024 roku.

Z drugiej strony jednak "znaczące obniżki stóp procentowych już teraz mogą stawiać pod znakiem zapytania determinację RPP do sprowadzenia inflacji do celu NBP w średnim terminie, potencjalnie zwiększając niepewność wśród uczestników życia gospodarczego".

Wedle prognozy BNP Paribas inflacja w Polsce w 2023 roku wyniesie 11,7 proc., w 2024 roku 6,3 proc., a w 2025 roku - 4 proc. Oznacza to, że za dwa lata wciąż będzie znajdowała się zdecydowanie powyżej celu inflacyjnego NBP, który wynosi 2,5 proc. z odchyleniem +/- 1 pkt. proc. w średnim okresie. Tymczasem ostatni odczyt inflacji poniżej granicy 3,5 proc. w Polsce mieliśmy w marcu 2021 roku.

Kształt ścieżki inflacji będzie - w ocenie ekspertów z BNP Paribas - ograniczać przestrzeń do luzowania polityki pieniężnej. Mimo to prognozują oni, że do końca pierwszego kwartału Rada Polityki Pieniężnej obniży stopy procentowe łącznie o 100 punktów bazowych, po czym w dalszej części przyszłego roku pozostawi parametry polityki monetarnej bez zmian ze stopą referencyjną na poziomie 5 proc.

Zmiany po wyborach? Ktokolwiek wygra, deficyt będzie prawdopodobnie większy

Najnowsze sondaże wskazują, że sytuacja po wyborach może pozostawać przez dłuższy czas napięta, gdy przy wyrównanych siłach w parlamencie mogą powstać problemy z powołaniem rządu, a nawet niewykluczony jest scenariusz, że prezydent rozpisze kolejne wybory. Stałoby się to w terminie maksymalnie do 3 marca 2024 roku.

Ogólnie jednak wpływ wyborów na sytuację makroekonomiczną Polski będzie w ich ocenie nikły, gdyż - jak diagnozują - w kampanii wyborczej i tak praktycznie w ogóle nie są poruszane najistotniejsze problemy, których rozwiązanie pozwoliłoby w dalszym ciągu zakopywać różnice, jakie dzielą Polskę z najbardziej rozwiniętymi krajami Europy Zachodniej.

W kampanii praktycznie w ogóle brakuje dyskusji o sposobach, jak zwiększyć nasz potencjał wzrostowy w przyszłości, czy jak zmniejszyć nasz ślad węglowy, co będzie kluczowe dla konkurencyjności naszej gospodarki w nadchodzących latach - ocenia Tomasz Tyc, główny ekonomista BNP Paribas.

To, czego w tej kampanii wyborczej nam nie brakuje, to natomiast dyskusje o tym, jak wydawać środki publiczne.

Tymczasem - jak podkreślają ekonomiści z BNP Paribas - deficyt sektora general government ma w tym roku wzrosnąć do 5,2 proc. PKB i będzie jednym z największych w ostatnich latach. Z drugiej strony "warto jednak zauważyć, że po wyłączeniu wydatków na obronę i kosztów obsługi długu, skala stymulusu fiskalnego jest dość ograniczona".

W przyszłym roku - zgodnie z projektem ustawy budżetowej - deficyt ma wynieść 4,5 proc. PKB. Ryzykiem dla tej prognozy pozostają jednak wybory, gdy z ust polityków mogą padać kolejne obietnice, które będą później finansowane długiem.

Każda z partii ma w swoim programie postulaty skutkujące wzrostem deficytu. Które z nich będą miały szanse zostać zrealizowane, zależeć będzie oczywiście od wyników październikowego głosowania - zauważył Marcin Kujawski z BNP Paribas.

Jeśli chodzi o wydatki, może je jednak ograniczyć ewentualne odwieszenie przez Komisję Europejską unijnych reguł fiskalnych. Polska już na początku 2024 roku może zostać objęta procedurą nadmiernego deficytu.

Ograniczeniem dla polityki fiskalnej mogą być też nie tylko unijne reguły, ale i sytuacja rynkowa. "Biorąc pod uwagę, że potrzeby pożyczkowe netto Skarbu Państwa szacowane są w przyszłym roku na 225 mld zł, z czego 161 mld zł ma zostać sfinansowane poprzez emisję obligacji na rynku krajowym, przestrzeń do zwiększenia zadłużenia wydaje się relatywnie ograniczona" - ocenia BNP Paribas.

Kluczowe znaczenie ma mieć odblokowanie unijnych środków z KPO

Istotne znaczenie dla wydatków sektora finansów publicznych ma mieć też napływ środków unijnych. Analitycy BNP Paribas zaznaczają, że w przyszłym roku do Polski najprawdopodobniej popłyną środki zarówno z regularnego unijnego budżetu, jak i Krajowego Planu Odbudowy.

Ponad 150 mld złotych dla Polski z Krajowego Planu Odbudowy zostało w 2022 roku wstrzymane z powodu stwierdzonych przez UE naruszeń praworządności.

- Zakładamy, że powyborczy okres powinien przyspieszyć proces negocjacji uruchomienia KPO z instytucjami unijnymi, co umożliwi rozpoczęcie wypłat środków dla beneficjentów. Głównymi beneficjentami tego programu będą władze publiczne (rząd i samorząd) - z udziałem powyżej 66 proc. Tymczasem firmy będą mogły wykorzystać te środki m.in. na transformację cyfrową i ograniczenie swojej emisyjności - mówi Tyc.

Te środki mogłyby też poprawić kondycję złotego, który wedle ich prognozy będzie pod rosnącą presją ze strony salda na rachunku bieżącym i bilansu handlowego. Jak zauważają analitycy BNP Paribas, to dlatego, że wygasają czynniki, na których korzystał polski eksport netto. Dodatkowo polskie przedsiębiorstwa wydają około 6-8 mld euro (0,7-1 proc. PKB) rocznie na zakup uprawnień do emisji dwutlenku węgla, a przy utrzymaniu lub wzroście cen uprawnień oraz zmniejszającej się ich darmowej puli koszt ten może w kolejnych latach rosnąć.