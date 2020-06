Wybory prezydenckie: Co kandydaci na prezydenta mówią o gospodarce?

Tuż przed końcem kampanii wyborczej portale WNP.PL i PortalSamorządowy.pl zorganizowały debatę z przedstawicielami sztabów wyborczych najważniejszych kandydatów do stanowiska prezydenta. Pytaliśmy przede wszystkim o gospodarkę.

Jak dodał, przedstawianie programów wyborczych pozwala „wyobrazić sobie, co przyszły prezydent będzie wetował, a co nie”.Sośnierz zwrócił także uwagę, że inicjatywa ustawodawcza ma niewielkie znaczenie, jeśli prezydent nie ma poparcia w Sejmie.- Oczywiście kandydat prezentuje program gospodarczy, ale to program jego środowiska, nie miejmy złudzeń, że będzie wbrew większości parlamentarnej mógł przeforsować swoje poglądy - mówił Sośnierz.Jak zauważył Sośnierz, prezydent nie musi mówić przedsiębiorcom, co mają robić: - Przedsiębiorcy sami to wiedzą, ja wcale nie chcę, żeby mi np. pan Hołownia mówił, jak ma wyglądać gospodarka, bo nie ma do tego kompetencji. Tak jak nie życzę sobie, żeby pan Trzaskowski dawał nam bezpłatne żłobki, bo za te bezpłatne żłobki też trzeba zapłacić, one tylko z nazwy są za darmo.Jakub Banaszek ze sztabu Andrzeja Dudy, a także prezydent Chełma podkreślał przewagę swojego kandydata nad innymi: - Andrzej Duda, ma tę przewagę nad konkurentami, że jest reprezentantem obozu rządzącego i jego pomysły i projekty mogą być realizowane. Cieszę się jednak, że te programy są prezentowane, bo to poszerza pole dyskusji, ale tak jak mówię, tylko Andrzej Duda może swój program rzeczywiście realizować - sumował Banaszek.