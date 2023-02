Wycena dolara spada po podniesieniu stóp przez Fed

Cena za dolara spadła w środę wieczorem o ponad 1,25 proc., do niespełna 4,28 zł, po tym, gdy Fed - amerykański bank centralny - podniósł stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych. Złoty umacniał się również względem franka szwajcarskiego.

Bank centralny USA zdecydował w środę o kolejnej podwyżce głównej stopy procentowej o 0,25 punktu procentowego. Jak podał w komunikacie Federalny Komitet Otwartego Rynku (FOMC), przedział stopy funduszy federalnych został podniesiony do poziomu 4,50-4,75 proc.

Decyzja Fed była zgodna z oczekiwaniami ekonomistów i komentatorów, którzy spodziewali się zmniejszenia tempa podwyższania w reakcji na opadający poziom inflacji.

"Inflacja cokolwiek złagodniała, ale wciąż pozostaje na podwyższonym poziomie" - napisano w oświadczeniu FOMC. Jednocześnie Komitet zaznaczył, że spodziewa się, że konieczne będą kolejne podwyżki, by doprowadzić inflację do celu poniżej 2 proc.

Po ogłoszeniu decyzji Fed notowania dolara spadły. W środę ok. godz. 21.30 amerykańska waluta osłabiała się względem polskiej o ponad 1,25 proc., do niespełna 4,28 zł.

Złoty w środę wieczorem zyskiwał również wobec franka szwajcarskiego, który zniżkował o ok. 0,33 proc., do ok. 4,71 zł. Z kolei wycena euro pozostawała stabilna na poziomie 4,7 zł.

