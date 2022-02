Wycena flagowego biznesu Rafała Brzoski coraz niższa. W rok spadła o 66 proc.

Od początku 2022 cena akcji InPostu zniżkuje o niemal 40 proc., w ciągu 12 miesięcy - o ponad 66 proc. - Punktem zwrotnym może być moment, kiedy rynek zobaczy, że za granicą InPost zaczął zarabiać - uważa Tomasz Bursa, wiceprezes OPTI TFI.

We wtorek notowania polskiego operatora logistycznego InPost na giełdzie w Amsterdamie spadły o 2,5 proc. do poziomu 6,58 euro. Oznacza to niemal 60-procentowy spadek kursu wobec ceny z oferty publicznej (16 euro), 40-proc. w porównaniu do stanu z początku stycznia (10,83 euro) i ponad 66-proc. wobec ceny z 8 lutego 2021 (19,50 euro).



Gorzej notowania spółki Rafała Brzoski wyglądały jedynie pod koniec stycznia. 25 stycznia osiągnęły historyczne minimum - na poziomie 6,21 euro.



Polski operator logistyczny InPost zadebiutował na giełdzie w Amsterdamie pod koniec stycznia 2021. W ofercie publicznej inwestorzy objęli akcje warte w sumie 2,8 mld euro po 16 euro za sztukę.

Czytaj też: Rafał Brzoska: rynek wyprzedzi prognozy. InPost czeka intensywny rozwój



Debiut należało uznać za udany. Po niespełna miesiącu notowań za jeden papier polskiej spółki płacono 20,77 euro. To o 30 proc. powyżej ceny z oferty. Potem było niemal tylko gorzej.

Tomasz Bursa, wiceprezes OPTI TFI, jest zdania, że biznesowo spółka wygląda całkiem dobrze, rozwija się zgodnie z oczekiwaniami, a załamanie kursu to nic szczególnego, jeśli odnieść go do globalnego segmentu e-commerce.



Porównując kurs Allegro i InPostu, od debiutu widzimy, że zachowują się podobnie. Analizując ETF-y (Exchange Traded Fund), które naśladują zachowania spółek e-commerce, mamy do czynienia z 40-, 50-procentowymi spadkami.



- InPost nie uciekł od pewnego trendu, który zarysował się w połowie zeszłego roku. Zadebiutował w bardzo włąściwym momencie, przed początkiem spadków. Dla właścicieli było to bardzo dobre IPO, nieco gorzej wyszło dla akcjonariuszy, ale nie wynika to z błędów popełnionych przez władze spółki. Po prostu: "sytuacja wycenowa" w tym biznesie bardzo mocno się zmieniła. Początek roku jeszcze nasilił te trendy; mieliśmy odwrót od spółek wzrostowych, spółek e-commerce - analizuje Tomasz Bursa.



Zdaniem wiceprezesa OPTI TFI, jeżeli szukać w spółce przyczyn spadków, to wielką niewiadomą i jednocześnie szansą dla InPostu są rynki zagraniczne. W jego opinii rynek nie potrafi do końca docenić akwizycję Mondial Relay i generalnie strategię ekspansji na rynki zagraniczne.



Dodaje, że wycena InPostu nie bazowała na rynku polskim, tylko na tym, że model biznesowy uda się powtórzyć na dużych rynkach zagranicznych; francuskim, brytyjskim, może włoskim. To spora niewiadoma. Tam przed spółką są 2-3 lata inwestycji.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Czysto biznesowo strategia InPostu mi się podoba. Polski rynek staje się dla niego za mały, ta koncepcja w naszym kraju bardzo się udała. InPost był pierwszy, wyznaczył standard - i nie wyobrażam sobie, by można było go z tego rynku wygryźć. Oczywiście zarząd spółki zdaje sobie sprawę, że biznes trzeba dywersyfikować, ale moim zdaniem nie będzie też tak, że kurs nagle, w magiczny sposób w kwartał odrobi połowę tych strat. Prawdopodobnie do połowy 2022 roku rynek będzie chciał zobaczyć, jak rozwija się strategia InPostu za granicą - wyjaśnia Tomasz Bursa.Spółka zakłada, że na rynku brytyjskim, włoskim i po części francuskim EBITDA będzie pozytywna, czyli koszty będą "przykryte" marżą w II połowie 2022 roku.- Punktem zwrotnym może być moment, kiedy rynek zobaczy, że na tych rynkach InPost zaczął zarabiać. Trzeba pamiętać, iż poprzednia ekspansja zagraniczna spółce nie wyszła... Teraz to może się udać, ale inwestorzy nie są tego pewni i będą czekać kilka miesięcy na wyniki z rynków zagranicznych - uważa wiceprezes OPTI TFI i dodaje, że w e-commerce globalnie jesteśmy po tak silnych spadkach, że wyceny tych spółek robią się ciekawe.

Czytaj też: E-commerce bije kolejne rekordy. Orlen może tu rywalizować z InPostem



Zwłaszcza, że zakładamy, iż wzrost tych biznesów będzie dwucyfrowy w najbliższych latach. Wspomniane spółki były zwyczajnie za drogie - za takie należy bowiem uznać wyceny 30-50 razy przekraczające zyski.



- Moim zdaniem główna fala spadków w e-commerce jest za nami. Na tym poziomie cenowym wyceny Amazon, eBay, segment mobile payments są interesujące, nie są oderwane od realiów. Według mnie, na koniec roku spółki tego segmentu będą wyżej wycenione niż teraz - podsumowuje Tomasz Bursa.

Przyczyny strukturalne

W opinii Dawida Piekarza, wiceprezesa Instytutu Staszica, zdecydowana większość przyczyn spadku notowań InPostu ma charakter strukturalny, czyli podyktowana jest bardziej tym, co dzieje się na rynku, niż w samej spółce.



- Cena emisyjna była uważana za ekstremalnie wysoką, potem notowania jeszcze wyskoczyły, można więc powiedzieć, że w tej chwili widzimy realizację zysków - uważa Dawid Piekarz.



I dopowiada, że decyduje ogólnie negatywny sentyment do firm technologicznych i stawiających na czynności zdalne.



- Rynki odhaczają sobie to, że pandemia zaraz się skończy. Spółki technologiczne i logistyczne wycisnęły z rynku tyle, ile się dało - i już więcej nie wycisną, dlatego mamy odwrót - wskazuje wiceprezes Instytutu Staszica.



Nie bez znaczenia są jego zdaniem złe wieści z Polski.



- Tym, co katapultowało InPost i biznesowo, i na giełdzie, był strategiczny alians z Allegro, co generowało spółce Brzoski potężny ruch klientów - zwraca uwagę Dawid Piekarz. - Teraz Allegro zapowiada własne paczkomaty, o podobnym ruchu komunikuje Orlen, na polskim rynku zaczyna pojawiać się Amazon... Pogorszyła się zatem bardzo wygodna sytuacja biznesowa, którą miał InPost - dodaje.



W jego opinii wkrótce rynek wróci do równowagi. Skończy się "negatywny sentyment" dla logistyczno-technologicznych przedsiębiorstw, bo wiemy, że one wciąż mają potencjał i jest sens utrzymywać je w portfelu.

Wycena InPost w dniu debiutu

- Zobaczymy, co będzie po wejściu Amazona, zobaczymy, jak ułoży się rynek dostaw zdalnych... Nie można też wykluczyć, że pojawi się kolejna fala i wtedy pójdzie w górę cały sektor technologiczny, który zarabia na pandemii - mówi Dawid Piekarz.Piotr Dubno, analityk finansowy i szef Excelsior Capital, zwraca uwagę, że po mocnej przecenie InPostu niektórzy analitycy zaczęli porównywać sytuację spółki w Amsterdamie do wcześniejszych notowań na GPW. W jego opinii takie porównania są zdecydowanie za daleko idące. Na silną korektę kursu w Amsterdamie składa się bowiem w istocie co najmniej kilka jednocześnie występujących okoliczności.

Cena, jaką InPost osiągnął w czasie debiutu giełdowego (początek 2021 roku), była relatywnie wysoka, do czego przyczyniły się przede wszystkim pandemiczne warunki, boom w branży e-commerce wywołany pandemią. Dziś wyceny spółek, które poszybowały w górę w dobie światowej epidemii, korzystając na szczególnych uwarunkowaniach, normalizują się.



- Pamiętać jednak trzeba, że InPost nie jest typową spółką nazywaną za oceanem „stay at home” - w rodzaju Peletona, Zooma. Paczkomaty uznane są powszechnie za najwygodniejszy sposób dostarczania produktów kupowanych w sieci. Potwierdzają to wyniki: wolumen paczek zwiększył się o 38 proc. do 424,3 mln sztuk, z czego przesyłek w paczkomatach - o 44 proc. do 354,8 mln sztuk. Skorygowana marża EBITDA InPost za rok 2021 przewidywana jest na poziomie ok. 42-43 proc., co przy przychodach ok. 3,5 mld i rosnącym rynku daje podstawy do optymizmu - analizuje Piotr Dubno.

Sytuacja InPost po debiucie

Potencjalne inwestycje innych graczy w paczkomaty

Inflacja a strategiczna Umowa InPost z Allegro

Akcje InPost debiutowały po 19 euro, przy cenie w IPO w wysokości 16 euro, a w pierwszych notowaniach osiągnęły 22 euro. Przyczyną tych szybkich wzrostów poniżej ceny IPO nie była jednak analiza fundamentalna czy nadmierny optymizm w przewidywaniach, a popyt stworzony przez fundusze „doważające” swoje portfele akcjami InPost, których te fundusze nie nabyły w IPO.- Cena 22 euro jest dziś dla wielu obserwatorów punktem odniesienia do oceny kondycji akcji InPost na giełdzie. To błędna percepcja – silne początkowe wzrosty kursu wytworzyły techniczne uwarunkowania procesu tzw. rebalacingu portfeli przez duże fundusze inwestycyjne - dodaje analityk.Z zachowań nabywczych klientów wynika jasno, że paczkomaty są najwygodniejszą formą dostawy towaru do klientów. Mimo że InPost umacnia swoją pozycję (liczba paczkomatów InPostu urosła w ciągu roku z 12,3 tys. do 20,4 tys., z czego blisko 4 tys. znajduje się poza granicami Polski), rynek zaczął obawiać się, że inni gracze (w tym Allegro) mogą zdecydować się zainwestować we własne paczkomaty.- Co bardzo istotne, ci inni gracze wiedzą już – na podstawie historycznych zamówień swoich klientów – gdzie paczkomaty powinny stanąć. Inwestycja taka byłaby zatem - potencjalnie - bardzo efektywna i jednocześnie zagrażająca dotychczasowemu liderowi w najbardziej wartościowych lokalizacjach - uważa szef Excelsior Capital.W momencie debiutu InPost strategiczna umowa z Allegro – zdecydowanym liderem rynku e-commerce w Polsce – była uważana za bardzo ważny atut, zwłaszcza że we wrześniu 2020 została przedłużona na 7 kolejnych lat. Umowa to nadal jednoznacznie pozytywny element wpływający na budowę wartości InPost. Nieoczekiwanie pojawił się jednak istotny znak zapytania: gwałtownie rosnąca inflacja...- Spowoduje z bardzo dużym prawdopodobieństwem istotny wzrost kosztów po stronie InPost – od presji płacowej, przez ceny paliwa, po ceny wszystkiego innego, co znajduje się w kosztach operacyjnych. Rynek najprawdopodobniej nie jest pewny, ile z tego wzrostu kosztów InPost będzie w stanie przenieść na najważniejszego na rynku polskim klienta, czyli właśnie Allegro - twierdzi Piotr Dubno. - Trzeba podkreślić, że strategiczne partnerstwo z Allegro jest jednoznacznie pozytywne dla InPost, jednak eksplozja inflacji, która potrwać może znacznie dłużej niż do niedawna twierdził NBP, po nakręceniu się spirali cenowo-płacowej obniży rentowność tej strategicznej współpracy.Patrząc na spadki kursu InPost, trzeba zatem wziąć pod uwagę, iż odgrywają w nim rolę zarówno bagatelizowane wcześniej techniczne uwarunkowania „doważania” portfeli funduszy inwestycyjnych, które zbyt szybko i zbyt wysoko wywindowały początkową cenę akcji, jak i wzrost niepewności co do przyszłej marży EBITDA InPost (wzrost presji konkurencyjnej i możliwy spadek rentowności osiąganej na strategicznej umowie z Allegro).- Wydaje się jednak, że rynek nie docenia faktu, iż InPost jest zdecydowanym liderem ostatniej mili przesyłek kurierskich, a w kooperacji z Allegro umacnia też swoją pozycję w najważniejszych przyszłościowo segmentach dostawy w ciągu 1 i 2 dni. Nie ma przy tym zagrożenia dla wzrostu całego rynku e-commerce - możliwe jest co najwyżej obniżenie się nieco tego tempa, z pandemicznych „wysokich kilkunastu” procent rocznie do bardziej znormalizowanych „niskich kilkunastu” procent - prognozuje Piotr Dubno.