Wydajność pracy w przemyśle w okresie styczeń-wrzesień wzrosła o 15,0 proc.

Wydajność pracy w przemyśle w okresie styczeń-wrzesień 2021 r. wzrosła o 15,0 proc. rok do roku, przy zatrudnieniu wyższym o 0,4 proc. i wzroście przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto o 8,8 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.

Nowe zamówienia w przemyśle we wrześniu 2021 r. wzrosły rdr o 17,7 proc., po wzroście o 34,3 proc. rdr w sierpniu - podał Główny Urząd Statystyczny.



W ujęciu miesięcznym zamówienia we wrześniu wzrosły o 10,5 proc., po spadku o 0,9 proc. miesiąc wcześniej.



Nowe zamówienia w przemyśle na eksport we wrześniu 2021 r. w ujęciu rdr wzrosły o 10,8 proc., po wzroście o 25,0 proc. rdr w sierpniu - podał GUS.



Nowe zamówienia na eksport w ujęciu miesięcznym wzrosły we wrześniu o 13,4 proc., po spadku o 2,4 proc. miesiąc wcześniej.



Wskaźnik nowych zamówień w przemyśle pokazuje rozwój popytu na wyroby i usługi. Służy on do oceny przyszłej produkcji.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl