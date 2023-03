Wydano ponad 2 tys. decyzji na ponad 100 mld zł w Polskiej Strefie Inwestycji

W ramach Polskiej Strefy Inwestycji (PSI) do końca lutego br. wydano 2 015 decyzji o wsparciu na łączną kwotę 100,4 mld zł - podało Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Jak podkreślił szef resortu Waldemar Buda, jest to średnio 37 decyzji miesięcznie.

Resort rozwoju przypomniał, że od września 2018 r. firmy mogą się ubiegać o zwolnienia podatkowe na terenie całej Polski, a nie jak wcześniej tylko na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE).

MRiT poinformowało, że w ramach Polskiej Strefy Inwestycji (PSI) do końca lutego br. wydano łącznie 2 015 decyzji o wsparciu na 100,4 mld zł deklarowanej wartości inwestycji. Nowe inwestycje przyczynią się do utworzenia co najmniej 40 645 nowych miejsc pracy.

"Polska Strefa Inwestycji to główny instrument wspierania inwestycji w Polsce. Gwarantuje stały napływ nowych przedsięwzięć na terenie całego kraju oraz zapewnia powstawanie nowych miejsc pracy" - zaznaczył minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Dodał, że przedsiębiorcy chętnie z korzystają z tego instrumentu, o czym świadczą podane wyniki. "2 015 wydanych decyzji to średnio 37 decyzji z deklaracją utworzenia 771 nowych miejsc pracy miesięcznie. PSI pozwala na realizację zarówno dużych projektów inwestycyjnych, jak i oferuje wsparcie dla mikro i małych przedsiębiorstw. Dzięki temu pozwala na zrównoważony rozwój gospodarczy całego kraju" - stwierdził szef MRiT.

Wiceminister rozwoju i technologii Grzegorz Piechowiak przekazał, że w 2022 r. wydano 447 decyzji o wsparciu. "To naprawdę dobry wynik. Wojna w Ukrainie miała olbrzymi wpływ na gospodarki całego świata. PSI pozwoliło przedsiębiorcom inwestować z ulgą, pomimo trudnej sytuacji gospodarczej na całym świecie" - zaznaczył Piechowiak.

Resort wskazał, że drugim instrumentem zapewniającym wsparcie nowych inwestycji jest Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej. Z programu możliwe jest dofinansowanie dużych inwestycji strategicznych, jak i średniej wielkości projektów innowacyjnych. Budżet programu to prawie 2,6 mld zł. Okres obowiązywania programu został wydłużony do 2030 r.

